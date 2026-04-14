SAT: ¿Qué hacer si te rechazan la devolución de impuestos? Así puedes reclamarla

Al presentar la Declaración Anual ante el SAT, una persona física puede obtener saldo a favor, lo que significa que pagó más impuestos de los debidos. Aun así, la devolución puede ser rechazada en algunos casos, por lo que es clave saber cómo reclamar de forma adecuada.

En estos casos, el SAT puede hacer la devolución de forma automática y transferir el dinero directamente a la cuenta bancaria del contribuyente. Sin embargo, si encuentra inconsistencias o necesita verificar datos, el trámite puede aparecer como “rechazado”.

Sin embargo, este estatus no significa que se pierda el saldo a favor, ya que el contribuyente puede revisar el motivo del rechazo y solicitar nuevamente la devolución por otros medios.

¿Cómo revisar el estatus de la devolución en el SAT?

Lo primero que se debe hacer para atender un rechazo es ingresar al portal del SAT y revisar el estatus del trámite.

Para ello, el contribuyente debe ingresar con su RFC y contraseña o e.firma, y dirigirse al apartado de “Devoluciones y compensaciones”.

En esta sección es posible verificar si la devolución fue autorizada, rechazada o si existen inconsistencias que deben corregirse antes de continuar con el proceso.

Este paso permite identificar el origen del problema y definir la ruta para la corrección o reenvío de la solicitud.

¿Cuáles son las principales causas de rechazo?

De acuerdo con la información del SAT, las devoluciones automáticas pueden ser rechazadas cuando se detectan inconsistencias en la información fiscal presentada.

Las causas más comunes incluyen:

Diferencias entre los ingresos declarados y los CFDI registrados

Diferencias entre los ingresos declarados y los registrados Inconsistencias en las deducciones personales respecto a las facturas emitidas

Errores en la cuenta CLABE

Información fiscal incompleta o incorrecta,

Presentar documentación adicional para su validación.

En estos casos, el sistema suele indicar el tipo de inconsistencia para que el contribuyente pueda corregirla y volver a enviar la información.

¿Cómo corregir la declaración si hubo errores?

Cuando el rechazo se debe a información incorrecta en la declaración anual, el contribuyente puede presentar una declaración complementaria.

Este mecanismo permite ajustar datos como ingresos, deducciones o información fiscal, con el objetivo de alinear la declaración con los comprobantes fiscales digitales.

Después de hacer las correcciones necesarias, el contribuyente puede volver a presentar la solicitud para recuperar el saldo a favor.

¿Cómo solicitar la devolución manual ante el SAT?

Si la devolución automática no se autoriza, el contribuyente tiene la opción de realizar el trámite a través del Formato Electrónico de Devoluciones en el portal del SAT.

Para llevar a cabo este trámite, se solicita lo siguiente:

RFC

RFC e.firma vigente

CLABE bancaria a nombre del contribuyente

Documentación que respalde el saldo a favor

Este mecanismo permite solicitar la devolución de impuestos pagados en exceso, siempre que se acredite correctamente el derecho al saldo a favor.

¿Cuánto tiempo tiene el SAT para resolver la devolución?

Tras presentar la solicitud, el SAT dispone de un plazo legal para emitir una respuesta. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación señala que la devolución debe efectuarse en un máximo de 40 días hábiles.

En ese tiempo, la autoridad puede pedir información adicional para comprobar que el saldo a favor sea procedente, lo que en algunos casos puede alargar el trámite.

¿Se pierde el saldo a favor si la devolución es rechazada?

El rechazo de una devolución automática no implica la pérdida del dinero. Los contribuyentes tienen un plazo de hasta cinco años para solicitar la devolución de impuestos pagados indebidamente, contado a partir del ejercicio en que se generó el saldo a favor.

Por ello, especialistas recomiendan revisar con cuidado la información antes de presentar la Declaración Anual y, en caso de inconsistencias, corregirlas mediante una declaración complementaria o una nueva solicitud de devolución.

La correcta validación de datos fiscales y comprobantes es clave para agilizar el proceso y evitar rechazos que retrasen el acceso a los recursos.