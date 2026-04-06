Desde el 1 de abril de este 2026, las personas físicas pueden presentar su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¿Hay mejores horarios? Esto dice el SAT.

¿Cuál es la mejor hora para presentar la declaración anual en el portal del SAT?

Las personas que van a presentar su declaración anual en este 2026, lo pueden hacer por medio del portal del SAT, sin necesidad de trasladarse a las oficinas de la dependencia.

Una de las ventajas, es que, en el portal del SAT, la declaración anual se puede presentar las 24 horas del día. Sin embargo, debido al gran volumen de contribuyentes que hacen el trámite, hay ciertas horas en las que se satura la página.

El SAT tiene la opción de ver cuáles son los días y horas con menos personas que presentan la declaración anual, de acuerdo al calendario que tiene la página.

Para todos los días, la mejor hora para presentar la declaración anual, es en la noche y madrugada, desde las 11 pm y hasta las 7am. Estas serían las horas en que hay menor tráfico en el portal del SAT.

¿Cuál es la mejor hora para hacer tu declaración anual en 2026? Esto dice el SAT SAT

Estos horarios aparecen en color verde, lo que indica que hay menor saturación de personas presentando la declaración anual.

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Por el contrario, los horarios con barras en rojo, son las horas en que hay un mayor volumen de contribuyentes que presentan sus declaraciones, lo que indica que podría haber saturación del servicio, fallas y hasta caídas.

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De acuerdo con el SAT, este calendario con horarios, se basa en las estadísticas de años anteriores. Las barras de horarios se presentan con colores, como un semáforo, que indica el rojo el peor horario, naranja con advertencia de muy saturado, amarillo, un poco menos congestionado, y el verde como un mejor horario.

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¿Qué necesitas para presentar la declaración anual desde el portal del SAT?

Para presentar la declaración anual en el portal del SAT, es necesario contar con lo siguiente:

RFC actualizado y vigente, y contraseña.



e.firma vigente. El SAT recomienda verificar que la e.firma esté vigente, sólo si el saldo a favor es superior a los 10,001 pesos

Datos bancarios. Tener una cuenta de banco, con nombre del banco y CLABE vigente, sólo para personas con saldo a favor.

¿Quién debe presentar la declaración anual ante el SAT este 2026?

Personas físicas que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios:

De un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.

Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.

Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Servicios profesionales: son aquellos que se obtienen por cuenta propia y generan comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales, que incluyen: plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Intereses o dividendos.

Enajenaron bienes, es decir, si vendieron algún bien.

Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza pueden quedar relevadas de presentar la declaración anual de conformidad con la regla 3.13.7. de la RMF, quienes apliquen lo establecido en las reglas 3.13.20. y 3.13.21. podrán optar por presentarla.