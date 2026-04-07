SAT: así puedes revisar si ya depositaron tu saldo a favor tras la declaración anual

Si presentaste tu declaración anual, seguramente te preguntas si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya depositó tu saldo a favor y cuándo aparecerá reflejado en tu cuenta.

Si bien el tiempo de espera puede variar, el propio SAT cuenta con herramientas digitales que permiten consultar el estatus del saldo a favor en tiempo real.

A través del portal del SAT, los usuarios pueden verificar si su devolución está en proceso de validación, fue rechazada o ya se encuentra en etapa de pago.

SAT: así puedes revisar si ya depositaron tu saldo a favor. Canva

¿Cómo revisar el estatus de tu devolución de impuestos?

Para conocer si el SAT ya depositó tu saldo a favor, debes seguir estos pasos dentro de su plataforma:

Ingresa al portal oficial: Accede al sitio del SAT y selecciona la opción “continuar en el sitio”. Dirígete a trámites y servicios: Dentro del portal, ubica el apartado “más trámites y servicios”. Entra al menú de devoluciones: Selecciona “constancias, devoluciones y notificaciones” y después “devoluciones y compensaciones”. Consulta el estatus: Da clic en “estado de tu devolución”. Accede al Buzón Tributario: El sistema solicitará ingresar con RFC y contraseña o con e.firma. Selecciona la devolución automática: Busca la opción “consulta de trámites” y elige “devolución automática de ISR”, correspondiente al ejercicio fiscal. Visualiza las solicitudes: Haz clic en “mostrar solicitudes” para desplegar la información. Revisa el resultado: Ahí podrás ver si tu devolución está en proceso de validación, rechazada o en proceso de pago.

Este proceso permite monitorear el avance sin necesidad de acudir a una oficina, lo que agiliza la revisión y evita errores de seguimiento.

SAT: así puedes revisar si ya depositaron tu saldo a favor. Cuartoscuro

¿Cuánto tarda el SAT en depositar el saldo a favor?

El tiempo de devolución está regulado por el Código Fiscal de la Federación, que establece un plazo máximo de hasta 40 días hábiles para que la autoridad realice el depósito tras la solicitud.

Sin embargo, en devoluciones automáticas, el proceso suele ser más rápido cuando no existen inconsistencias en la información precargada. De acuerdo con autoridades fiscales, el promedio puede ser de alrededor de 4.5 días en estos casos.

El monto también influye en el procedimiento:

Hasta 10,000 pesos: se puede solicitar con contraseña.

Hasta 10,000 pesos: se puede solicitar con contraseña. Desde 10,001 pesos: es obligatorio usar e.firma.

Esto se debe a los controles adicionales de validación para montos más altos.

SAT: así puedes revisar si ya depositaron tu saldo a favor. Cuartoscuro

¿Por qué el SAT puede rechazar tu devolución?

En algunos casos, el sistema puede indicar que la devolución fue rechazada. Esto ocurre cuando la autoridad detecta inconsistencias en la declaración anual.

Las razones más comunes incluyen:

Omisión de ingresos

Omisión de ingresos Deducciones que no cumplen requisitos fiscales

Documentación incompleta

Errores en la CLABE interbancaria

Cuando esto sucede, el contribuyente debe presentar una declaración complementaria, corrigiendo los datos o integrando la información faltante. En algunos escenarios, las diferencias pueden derivar en un saldo a cargo.

Multas por no presentar la declaración anual

No cumplir con la declaración anual no solo impide acceder a una devolución, también puede generar sanciones económicas conforme al marco fiscal vigente.

De acuerdo con el Código Fiscal:

Multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada.

Multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada. Sanciones de hasta 50,710 pesos por no atender requerimientos.

Penalizaciones de entre 19,460 y 38,890 pesos por no presentar avisos obligatorios.

Multas de hasta 41,590 pesos por no declarar en medios electrónicos o hacerlo fuera de plazo.

Además, la autoridad puede emitir hasta tres requerimientos, otorgando 15 días entre cada uno para cumplir.