Mundial traerá empleos formales

El Mundial, que tendrá como sede compartida a México, Estados Unidos y Canadá, es un catalizador económico este año.

De acuerdo con proyecciones de la consultora Deloitte, la justa mundialista generará en territorio nacional una derrama económica de dos mil 730 millones de dólares, cifra que representa aproximadamente 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este flujo de capital vendrá acompañado de la creación de más de 100 mil puestos de trabajo formales, los cuales se concentrarán estratégicamente en los sectores de hospitalidad, gastronomía y transporte.

Rodolfo Caraccioli, director de Marketing en Pluxee México, enfatiza que la relevancia de este evento trasciende la ocupación temporal, apuntando hacia una estructura laboral más sólida.

“El Mundial tiene el potencial de acelerar la formalización del empleo y de crear un impacto real, donde los colaboradores reciban no sólo un ingreso, sino múltiples beneficios que mejoran su calidad de vida”.

EMPLEOS EQUILIBRADOS

El reto para las empresas mexicanas no sólo reside en la contratación masiva, sino en satisfacer las nuevas demandas de una fuerza laboral que ha redefinido sus prioridades tras la pandemia.

Según el estudio Las nuevas reglas del compromiso laboral, realizado por Pluxee en colaboración con Ipsos, 44% de los trabajadores en México prioriza actualmente empleos que garanticen un equilibrio entre la vida profesional y personal.

La derrama por la justa representa aproximadamente 0.14% del PIB. Especial

Así, la retención de talento durante y después del Mundial dependerá de factores que van más allá del salario nominal.

El informe revela que un ambiente laboral agradable es decisivo para 43% de los encuestados, mientras que el 38% considera el reconocimiento como un factor fundamental para permanecer en una organización.

Estos datos sugieren que la efervescencia económica del 2026 debe ir acompañada de una gestión de recursos humanos más humana y eficiente.

En este contexto, el sector empresarial se enfrenta a la oportunidad de capitalizar la visibilidad internacional para profesionalizar sus plantillas.

La transición hacia la formalidad no sólo beneficia al trabajador mediante el acceso a seguridad social y prestaciones, sino que fortalece la competitividad del país ante los ojos del mundo.

Para los especialistas, el verdadero éxito de México en 2026 no se medirá sólo en goles o infraestructura deportiva, sino en la capacidad de dejar un mercado laboral más resiliente.

El bienestar, los beneficios adicionales y el reconocimiento emergen como los pilares de esta nueva era en el país.

“Hoy las empresas que quieran atraer y retener talento tendrán que apostar por el bienestar, los beneficios y el reconocimiento, y este evento es la oportunidad perfecta para lograrlo”.

De este modo, el Mundial se presenta como la plataforma ideal para que México siente las bases de un crecimiento económico inclusivo, donde la derrama millonaria se traduzca en una mejora tangible para la base trabajadora del país.