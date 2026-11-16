Durante octubre continuó en ascenso la disposición de recursos de las Administradoras de fondos para el retiro (afores) para hacer frente a la falta de trabajo.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los trabajadores formales que perdieron su fuente de ingresos retiraron 4 mil 877 millones de pesos de sus cuentas individuales.

La cifra no sólo representa el monto más elevado para un décimo mes desde que se tiene registro, sino que implica un incremento de 29.40% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando los retiros alcanzaron los 3 mil 768.7 millones de pesos.

El impacto del desempleo también es visible en el número de ahorradores que acudieron a este recurso de emergencia. La Consar detalló que 216 mil 421 cuentahabientes gestionaron este beneficio en octubre, lo que equivale a un alza de 16.3% en relación con los 185 mil 975 cotizantes que tramitaron la ayuda en el mismo mes del año pasado.

Entre las administradoras con mayor volumen de salidas durante el décimo mes destaca Coppel, la cual se posicionó a la cabeza del sistema con un saldo de mil 74.6 millones de pesos transferidos a sus afiliados.

En la lista continúan Azteca, con disposiciones por 789. 6 millones de pesos, y Banamex, que reportó retiros por 736.2 millones de pesos por esta misma causa.

Retiros por desempleo siguen al alza: alcanzan los 4,877 mdp en octubre Especial

Los riesgos

En el acumulado de los primeros 10 meses del año, la salida de capitales de las cuentas individuales por concepto de desempleo alcanzó un total de 41 mil 98.7 millones de pesos.

Este importe refleja un incremento interanual de 29.9% frente a los 31 mil 619.5 millones de pesos contabilizados en igual lapso previo.

Pese a las cifras históricas, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), descarta un panorama alarmante en el sistema.

El directivo sostiene que las mayores sumas obedecen al crecimiento de los sueldos registrados y al fortalecimiento del ahorro acumulado.

"Los montos retirados reflejan un aumento debido a salarios base de cotización más altos y a mayores saldos acumulados en las cuentas individuales".

No obstante, Zamarripa advierte sobre los efectos colaterales a largo plazo si el trabajador no repone el capital sustraído una vez que retorna al mercado laboral.

La principal afectación de esta medida es la deducción automática de semanas cotizadas. Bajo la Ley de 1997 del IMSS, la exigencia actual para acceder a un retiro es de 875 semanas, requisito que aumentará paulatinamente hasta alcanzar las mil semanas de cotización.