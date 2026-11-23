Tiendas Bara destacó la participación de las mujeres en su operación, pues más de 80% de las colaboradoras de sus sucursales son mujeres, como parte de su estrategia de empleo formal y desarrollo de talento local.

La empresa dio a conocer este dato durante la celebración de su 28 aniversario en León, Guanajuato, ciudad donde nació la marca. La ceremonia incluyó la reinauguración simbólica de Bara Téllez Cruces, su primera tienda, y un reconocimiento a los trabajadores y las familias que han acompañado su trayectoria.

Gabriel Baldini, director general de Tiendas Bara, afirmó que el crecimiento de la compañía se relaciona con el trabajo de sus colaboradores y con su propósito de facilitar el acceso a una despensa de calidad a precios justos.

La cadena promueve la contratación de personas de las colonias y localidades donde tiene presencia, además de ofrecer oportunidades para que sus trabajadores desarrollen sus capacidades y encuentren opciones de crecimiento.

En el evento participaron María Fernanda Rodríguez González, secretaria de Reactivación Económica de León, y Jorge Alberto Esqueda Camarillo, director general de Competitividad y Aceleración de Empresas del Estado de Guanajuato.

Tiendas Bara cuenta con más de 900 sucursales en el país, con presencia en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco, además de su reciente llegada a la zona metropolitana de Monterrey.

La compañía también impulsa programas de redondeo, voluntariados, donaciones y brigadas de salud, con la participación de clientes, colaboradores, instituciones y autoridades, para contribuir al bienestar de las comunidades donde opera.