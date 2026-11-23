La Justicia de Italia decretó una orden de administración judicial por el plazo de un año contra el banco digital Revolut, tras detectar severas deficiencias en sus protocolos de prevención contra el lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones, la entidad financiera habría facilitado el tránsito de operaciones ilícitas por un monto estimado en 76.5 millones de euros.

La resolución reviste un carácter estrictamente preventivo y no implica interrupciones ni alteraciones en la operatoria cotidiana de la plataforma. Bajo este régimen de tutela judicial, un administrador designado supervisará la gestión interna de la firma durante 12 meses, con el mandato específico de auditar y subsanar las vulnerabilidades detectadas en sus sistemas de control.

Según las diligencias conducidas por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, bajo la coordinación de la Fiscalía General, se analizaron los vínculos operativos entre Revolut y diversos individuos procesados o condenados por blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de valores, incluidos delitos agravados por el empleo de métodos mafiosos o la colaboración con organizaciones criminales.

Las autoridades constataron que un número significativo de personas investigadas o sentenciadas por crímenes graves logró acceder al circuito financiero y ejecutar transacciones irregulares amparándose en las "graves" falencias de control de Revolut, según precisó el comunicado emitido por la Fiscalía de Milán.

El Ministerio Público sostiene que los movimientos financieros sospechosos —cuantificados en 76.5 millones de euros— habrían podido bloquearse oportunamente si la institución hubiera aplicado de forma rigurosa los mecanismos de debida diligencia exigidos por la legislación vigente.

"La recurrencia y heterogeneidad de los expedientes identificados han dejado en evidencia la insuficiencia de las salvaguardas implementadas para impedir el aprovechamiento de la infraestructura bancaria por parte de sujetos integrados en redes delictivas. En efecto, tratándose de un intermediario bancario digital de alcance internacional, el uso de plataformas automatizadas acentúa el deber de asegurar que dichos sistemas recaben información sustantiva, emitan alertas confiables, habiliten verificaciones más exhaustivas y detecten patrones operativos anómalos", subraya el escrito de la Fiscalía.

Por su parte, Revolut anticipó su disposición a cooperar con los tribunales italianos, recalcando que la prevención del blanqueo de capitales constituye una prioridad institucional y garantizando que la medida no afectará en modo alguno la experiencia ni los fondos de sus usuarios.

"Revolut toma nota de la determinación del tribunal de Milán y colaborará estrechamente con las autoridades italianas. Asumimos con absoluto rigor nuestras responsabilidades regulatorias y los controles contra el lavado de dinero, motivo por el cual invertimos de manera permanente en robustecer nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, los modelos de monitoreo transaccional y nuestros equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados", expresó un portavoz de la entidad.