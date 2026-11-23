Los acontecimientos internacionales de los últimos días permiten reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos de México. La reunión de líderes de APEC en China, los encuentros entre las principales potencias y los acuerdos comerciales anunciados abordaron temas que tienen una relación directa con nuestra economía y con decisiones que debemos tomar dentro del país.

Uno de ellos es la energía. En su reunión del 19 de noviembre, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia acordaron impulsar una mayor producción y suministro de productos refinados del petróleo. La declaración refleja la importancia que mantienen los combustibles en el funcionamiento de la economía mundial, incluso cuando numerosos países están realizando inversiones para avanzar hacia otras fuentes de energía.

México participa en ese mercado como productor de petróleo e importador de combustibles. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad energética. El Estado tiene responsabilidades en este sector, pero México necesita abrirlo decididamente a una mayor participación de la inversión privada.

Otro asunto que llamó la atención fue el encuentro bilateral entre Estados Unidos y China. Ambos destacaron la cooperación contra el narcotráfico y el fentanilo, un problema que también involucra directamente a México por su posición en las rutas de tráfico hacia territorio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa del 20 de noviembre, Trump volvió a referirse a la actividad de los cárteles en México y a la necesidad de enfrentarla. Más allá de sus expresiones, es evidente que la seguridad ocupa un lugar importante en la relación bilateral. México debe fortalecer sus propias capacidades de investigación, prevención y procuración de justicia, tanto para proteger a su población como para combatir a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de sus fronteras.

En materia comercial, los encuentros dejaron señales que permiten mirar con optimismo nuestra relación con Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en alcanzar próximamente un acuerdo y Trump reconoció que las negociaciones están avanzadas.

Los acuerdos anunciados por Estados Unidos con economías asiáticas recuerdan que el comercio internacional está cambiando y que México necesita fortalecer las ventajas de su integración con Estados Unidos y Canadá. En este contexto, resulta especialmente valiosa la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en APEC y sus encuentros con otros mandatarios, que contribuyen a ampliar nuestras relaciones internacionales.

Los acuerdos internacionales abren oportunidades, pero aprovecharlas requiere condiciones adecuadas dentro del país.

La economía mexicana presenta señales de recuperación. Según la estimación oportuna del INEGI, entre enero y septiembre de 2026 el PIB creció alrededor de 1.9% respecto del mismo periodo del año anterior. Las exportaciones manufactureras han mostrado un desempeño favorable, particularmente en actividades tecnológicas. No obstante, el Banco de México advierte que la recuperación es desigual y que la inversión, pese a su mejoría, permanece por debajo de los niveles de finales de 2023.

El desafío consiste en extender esa recuperación a más regiones, actividades y empresas, para que se traduzca en más empleos formales y de mayor productividad. Para lograrlo necesitamos infraestructura, energía suficiente, seguridad y condiciones favorables a la inversión, con el esfuerzo conjunto de autoridades y sector privado.

En este contexto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 adquiere especial importancia. Desde Coparmex hemos señalado que su aprobación dejó pasar una oportunidad para fortalecer áreas fundamentales para el desarrollo. La inversión física representará apenas 2.6% del PIB, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará alrededor de 1.57 billones de pesos y absorbe una proporción cada vez mayor del gasto público.

Cumplir las obligaciones financieras del Estado es indispensable, pero su creciente costo limita los recursos para nuevas inversiones. Necesitamos una política presupuestaria que atienda las necesidades de la población y, junto con políticas fiscales favorables a la inversión e incentivos concretos, contribuya a ampliar la capacidad productiva del país para generar mejores oportunidades de empleo.

Los asuntos discutidos internacionalmente, como el comercio, la energía y la seguridad, tienen consecuencias en las distintas regiones de México. Aprovechar las oportunidades también depende de las condiciones locales y de nuestra capacidad para atender los problemas de empresas y familias mediante acciones concretas y colaboración entre autoridades y sociedad.

Un ejemplo es Sinaloa, donde la inseguridad ha afectado gravemente la actividad productiva y el empleo.

Ante esta situación, los centros empresariales de Coparmex en Sinaloa, junto con la Confederación, presentaron al gobierno estatal una propuesta de reactivación económica que contempla recuperar la seguridad, preservar empresas y empleos, facilitar el financiamiento, otorgar estímulos fiscales temporales y fortalecer las principales actividades productivas.

La propuesta incluye crear un Consejo de Reactivación Económica con participación de autoridades, empresarios, universidades y organizaciones sociales, encargado de establecer compromisos y evaluar resultados.

Los encuentros internacionales muestran posibilidades de cooperación y nuevos acuerdos. Aprovecharlos requiere decisiones nacionales en energía, comercio, seguridad e inversión, pero también acciones locales que respondan a las necesidades de cada región.

La propuesta de Sinaloa ejemplifica esa forma de trabajar. Se trata de identificar problemas, plantear soluciones y construir acuerdos.