El peso mexicano hila su cuarta jornada consecutiva a la baja, presionado por un entorno financiero internacional complejo. La fortaleza global de la moneda estadounidense sigue marcando el ritmo de los mercados emergentes.

Actualmente, persisten las preocupaciones de los inversionistas sobre una inminente disminución en el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, lo que ha restado atractivo a la divisa mexicana.

¿A cuánto cotiza el dólar?

Durante las operaciones recientes, la moneda mexicana se negoció en 19.2120 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.35% frente al precio de referencia del viernes. Estos niveles no se observaban desde junio de 2025.

La caída del tipo de cambio se explica principalmente por dos grandes factores:

El avance del billete verde: El dólar mantiene una fortaleza generalizada frente a una canasta de divisas internacionales.

El golpe al "carry trade": El mercado teme que la reducción del margen de rendimientos entre ambos países disminuya el interés por estas operaciones, las cuales han apuntalado al peso durante años.

Datos económicos clave que definirán el rumbo del mercado

Para entender hacia dónde se dirige el precio del dólar, los mercados están a la espera de reportes cruciales a lo largo de la semana en ambas economías.

En México: PIB, Inflación y Banxico

Este lunes se confirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció durante el tercer trimestre en línea con las estimaciones iniciales. Sin embargo, la atención se centra en los próximos días:

Martes: Se publicará el dato de inflación correspondiente a la primera quincena de noviembre.

Jueves: El Banco de México (Banxico) presentará su informe trimestral, vital para buscar pistas sobre la futura trayectoria de los tipos de interés.

En Estados Unidos: La mirada puesta en la Reserva Federal

Del lado estadunidense, el foco estará puesto en la publicación del miércoles del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de octubre.

Este indicador es la referencia favorita de la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación. Los inversionistas temen que una posible alza de tasas por parte de la Fed en diciembre —contrastando con el reciente recorte de Banxico— comprima aún más los rendimientos y acelere la salida de capitales.

Dólar hoy a peso mexicano del 23 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 23 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.28 pesos a la compra y 19.42 pesos a la venta.

- 18.28 pesos a la compra y 19.42 pesos a la venta. Banamex - 18.60 pesos a la compra y 19.66 pesos a la venta.

- 18.60 pesos a la compra y 19.66 pesos a la venta. Banorte - 17.80 pesos a la compra y 19.35 pesos a la venta.

- 17.80 pesos a la compra y 19.35 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.95 pesos a la compra y 19.45 pesos a la venta.

- 17.95 pesos a la compra y 19.45 pesos a la venta. Scotiabank - 18.20 pesos a la compra y 19.60 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 23 de noviembre de 2026 • 11:49 hrs BBVA México Compra $18.28 Venta $19.42 Banamex Compra $18.60 Venta $19.66 Banorte Compra $17.80 Venta $19.35 Banco Afirme Compra $17.95 Venta $19.45 Scotiabank Compra $18.20 Venta $19.60

*Tipo de cambio a las 11:49 horas

Con información de Reuters