Las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) acumularon plusvalías por 700 mil 384 millones de pesos durante los primeros 10 meses de 2026, lo que confirma la solidez del sistema pensionario frente a los episodios de volatilidad financiera registrados a lo largo del año.

Las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indican que sólo en octubre de 2026 los rendimientos alcanzaron los 209 mil 427 millones de pesos.

Este resultado mensual se posicionó como el tercero más elevado de todo el año en curso, únicamente por detrás de los montos obtenidos en abril y mayo. El organismo regulador destacó en su reporte mensual que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) "ha mostrado señales de fortaleza, gracias a una regulación prudente y a una estrategia de inversión orientada en aprovechar las características de cada instrumento de acuerdo con la generación del trabajador". Esta diversificación de portafolios mediante las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) generacionales permite mitigar riesgos y maximizar ganancias en el horizonte de largo plazo.

Al cierre del décimo mes del año, los recursos totales administrados por las 10 afores que operan en el mercado mexicano ascendieron a 9.3 billones de pesos. De ese monto global, los rendimientos históricos generados por la gestión financiera representan 58.5%, lo cual pone en evidencia el peso de las inversiones en la construcción del patrimonio pensionario de millones de trabajadores.

Recuperación constante

El año inició con un saldo positivo en enero, mes en el que se reportaron plusvalías por 158 mil 471 millones de pesos. En febrero, la tendencia favorable se mantuvo con ganancias adicionales por 148 mil 254 millones de pesos, para sumar 306 mil 725 millones en el primer bimestre.

Sin embargo, en marzo el sistema enfrentó su mayor ajuste del año al registrar minusvalías por 417 mil 321 millones de pesos, lo cual colocó el saldo acumulado del primer trimestre en terreno negativo por 110 mil 596 millones de pesos.

La capacidad de rebote de los portafolios quedó demostrada en abril, cuando se alcanzaron plusvalías récord en el año por 347 mil 525 millones de pesos, cifra con la que se revirtió la pérdida previa.

En mayo el dinamismo continuó con rendimientos por 239 mil 481 millones de pesos, mientras que en junio se sumaron 7 mil 659 millones de pesos adicionales. Para julio se presentó el segundo episodio de volatilidad del año con minusvalías por 92 mil 763 millones de pesos, aunque el balance acumulado se mantuvo positivo en 391 mil 307 millones de pesos.

Durante el cierre del tercer trimestre, el SAR retomó la senda de crecimiento con plusvalías por 84 mil 126 millones de pesos en agosto y 15 mil 525 millones en septiembre, antes del fuerte repunte observado en octubre.

Sobre esta dinámica, la autoridad subrayó “las minusvalías siempre vienen acompañadas de plusvalías importantes y que en el largo plazo, los periodos de plusvalías son muchos mayores a los periodos de minusvalías".