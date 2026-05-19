México prepara ecosistema de pagos digitales para reducir el uso cotidiano del efectivo

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, adelantó en entrevista con David Páramo, en Imagen Radio, que el Gobierno de México prepara el lanzamiento de un ecosistema de pagos digitales unificado para septiembre de 2026, inspirado en modelos exitosos de países como India y Brasil.

Merino explicó que este sistema busca resolver las dificultades de las transferencias electrónicas actuales y facilitar pagos cotidianos, como en restaurantes o estacionamientos, mediante el escaneo de un código QR que permitirá completar la operación en segundos.

Señaló que el uso intensivo del efectivo en México no obedece al temor de los usuarios a ser fiscalizados por el SAT, sino a la ausencia de un sistema de pagos digitales intuitivo, ágil y de uso cotidiano.

El funcionario indicó que la estrategia pretende ampliar la adopción de herramientas digitales para hacer más sencillas y accesibles las transacciones para la población.