Rentabilidad marca el nuevo rumbo de la industria fintech.

La industria fintech entró en una nueva etapa donde la rentabilidad se convirtió en el principal indicador para garantizar su permanencia, aseguró Alberto Djemal, director general (CEO) de Grupo Klu, al señalar que el mercado dejó atrás los años de crecimiento acelerado para privilegiar modelos de negocio sostenibles.

Durante su participación en el panel "El nuevo ciclo fintech: Capital Inteligente, Modelos rentables y escalabilidad real", realizado en el marco de Open Finance 2050, explicó que, tras siete u ocho años de expansión del ecosistema financiero tecnológico, el sector experimentó un proceso de selección natural entre las empresas participantes.

Asimismo, las compañías que lograron consolidarse fueron aquellas que construyeron fundamentos operativos claros y desarrollaron una estrategia enfocada en generar ingresos suficientes para sostener sus operaciones, más allá de la captación de clientes o del acceso a capital.

Explicó que durante los primeros años del desarrollo fintech muchas empresas privilegiaron el crecimiento acelerado, la adquisición de usuarios y el aumento de participación de mercado, con la expectativa de monetizar posteriormente esa base de clientes.

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Sin embargo, sostuvo que las condiciones cambiaron y actualmente inversionistas y participantes del sector valoran indicadores financieros como ingresos, flujo de efectivo y EBITDA, por encima del volumen de usuarios. “Hoy ya no premian usuarios, hoy premian rentabilidad, hoy premian flujo, hoy premian revenue, hoy premian EBITDA”, señaló.

En materia regulatoria, recordó que la Ley Fintech, publicada en 2018, impulsó la inclusión financiera y la digitalización de los servicios, aunque consideró necesario revisar el alcance operativo de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) para fortalecer su capacidad de generar rentabilidad.

Asimismo, explicó que Grupo Klu construyó un modelo sostenible al medir desde el inicio la rentabilidad por cliente y establecer métricas para cada una de sus líneas de negocio, estrategia que durante los últimos seis años permitió desarrollar un ecosistema financiero integral para empresas con soluciones rentables y enfocadas en generar valor.