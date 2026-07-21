Open Finance define la ruta hacia una inclusión financiera más profunda.

Con una robusta agenda enfocada en la evolución del ecosistema tecnológico, el financiamiento productivo y la consolidación de un sistema financiero más equitativo, este 21 de julio se llevó a cabo la inauguración oficial del Open Finance 2050 en la Ciudad de México bajo una visión de largo plazo que busca trascender las coyunturas inmediatas, donde el futuro de las finanzas nacionales depende de la creación de infraestructuras tecnológicas sólidas que pongan como eje central el impacto real en la vida cotidiana de la población y el acceso democratizado al crédito.

Durante su intervención inaugural, Mario Hernández, Co-Founder & Co-CEO de Open Finance 2050 y directivo de Finvero, destacó el dinamismo y el atractivo que el mercado mexicano mantiene para la atracción de inversiones de gran calado con las agresivas apuestas de capital documentadas recientemente en el país, como la inversión proyectada de Nu de 4 mil 200 millones de dólares hacia 2030, el despliegue de 4 mil millones de dólares de Mercado Libre para el presente ejercicio, las adquisiciones estratégicas de burós de crédito por parte de TransUnion y Equifax, y el establecimiento de firmas internacionales como Revolut.

Hernández subrayó además que la tesis central de este año parte de que la digitalización ha permeado a tal grado que virtualmente toda empresa se está convirtiendo en una fintech, impulsada por un comercio electrónico nacional que ya supera los 77 millones de usuarios activos.

Por su parte, Felipe Vallejo, presidente de la Asociación FinTech México, ofreció un balance cuantitativo que constata la profunda metamorfosis sectorial ocurrida en los últimos ocho años, periodo en el que la asociación pasó de registrar una quincena de agremiados a integrar a más de 200 instituciones formalizadas. Esta intensificación de la competencia, lejos de fragmentar el mercado, fomenta un círculo virtuoso que presiona la eficiencia operativa del sector regulado, impulsa a las autoridades a optimizar la mitigación de riesgos y acelera el desarrollo de soluciones hiper-personalizadas mediante el uso intensivo de datos e inteligencia artificial.

Especial

En representación del sector de las finanzas populares, Marlene Garayzar, presidenta de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), expuso los retos técnicos en materia de capitalización, liquidez, ciberseguridad y prevención de fraudes que enfrentan las entidades para sostener la confianza del ahorrador. La directiva señaló que el éxito de la innovación financiera ya no puede medirse de forma aislada a través del volumen de adopción tecnológica, sino mediante el grado de retención y la utilidad diaria del producto en la economía familiar.

Garayzar hizo hincapié en la vocación histórica de las Sofipos para financiar el tejido empresarial base del país, recordando que detrás de cada micro, pequeña y mediana empresa existen familias y comunidades enteras cuya resiliencia económica debe ser apuntalada mediante alianzas estratégicas con la academia, el gobierno y la banca de desarrollo.

Desde la perspectiva de la política pública y el fomento industrial, Santiago Campos, titular de la Unidad de Crédito de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), puntualizó el rol de la banca de desarrollo como un catalizador indispensable para el ecosistema. Mediante un modelo complementario de segundo piso, estas instituciones canalizan recursos a través de más de 140 intermediarios financieros bancarios y no bancarios, agilizando el financiamiento a sectores prioritarios y mipymes vinculadas a las cadenas globales de valor.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), representada por Manola Zabalza, ratificó el compromiso institucional del gobierno capitalino para robustecer el ecosistema financiero productivo. Zabalza apuntó que la coordinación estrecha entre los reguladores, el gobierno local y las empresas tecnológicas es el único camino viable para transitar hacia un sistema financiero que resulte no solo competitivo, sino profundamente humano y cercano a las necesidades reales de los microempresarios.

En esta octava edición del Open Finance 2050 se consolida como el espacio de discusión técnica más relevante para anticipar las tendencias globales en materia de embedded finance, automatización de crédito y analítica avanzada de datos. La visión unificada entre el Estado, la banca de desarrollo, las Sofipos y los agregadores tecnológicos que México cohesinan el sistema financiero abierto, incluyente y competitivo que su población requiere con miras a las próximas décadas.