Pagos con IA avanzan en América Latina con nuevo programa para banca y fintech

Visa anunció el lanzamiento de Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, un programa que busca preparar al ecosistema financiero para una nueva etapa en la que los pagos podrán ser iniciados por agentes de inteligencia artificial.

La iniciativa forma parte de Visa Intelligent Commerce, el portafolio con el que la compañía impulsa experiencias de pago seguras y automatizadas a escala global.

El programa está dirigido a bancos emisores, fintechs y socios de pagos que buscan adaptarse al llamado “comercio agéntico”, un modelo en el que sistemas de IA pueden ejecutar transacciones en nombre de usuarios o empresas, bajo parámetros de consentimiento, seguridad y control previamente establecidos.

Pagos autónomos y seguros

Visa Agentic Ready permite a las instituciones participantes probar pagos iniciados por agentes tanto en entornos controlados como en condiciones reales, utilizando tarjetas activas y comercios operativos. Entre sus principales funciones se encuentra la validación de procesos clave como la inscripción de tarjetas, la tokenización, la autenticación y la autorización de transacciones.

El programa también busca evaluar mecanismos de confianza en escenarios donde los agentes de IA actúan directamente en nombre del usuario. Esto implica identificar posibles brechas operativas antes de que este tipo de transacciones escale de forma masiva, así como generar aprendizajes sobre el comportamiento real de los pagos automatizados en comercios.

A medida que los agentes de IA influyen cada vez más en la forma en que las personas compran, los pagos deben evolucionar al mismo ritmo”, señaló Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa para América Latina y el Caribe.

La directiva subrayó que el programa permitirá a los emisores desarrollar soluciones seguras y escalables sobre una infraestructura ya consolidada.

La autenticación biométrica será clave en pagos automatizados. Magnific.

La región, de acuerdo con la empresa, ofrece condiciones favorables para esta transición. Actualmente, el uso de tokens en la red de Visa ha contribuido a reducir el fraude en aproximadamente 70 por ciento y a incrementar las tasas de autorización en 9 por ciento.

Además, cerca del 50 por ciento del comercio electrónico en América Latina ya opera con tokenización, una base tecnológica clave para habilitar pagos automatizados con mayor seguridad.

Visa busca alcanzar una adopción total de esta tecnología, integrando herramientas como autenticación biométrica y sistemas avanzados de gestión de riesgos. Estas capacidades permiten asegurar que cada transacción iniciada por un agente esté vinculada a una identidad real, con autorización explícita del usuario.

En términos operativos, el programa ya cuenta con la participación de múltiples instituciones financieras en la región, entre ellas Banco do Brasil, BBVA, Banco Macro, Bancolombia y Scotiabank, entre otros. También se han sumado entidades como Banco de Bogotá, Davivienda e Interbank, que trabajan en el desarrollo de capacidades orientadas al comercio impulsado por inteligencia artificial.

Las pruebas se realizan en colaboración con comercios seleccionados, lo que permite evaluar el desempeño de los pagos agénticos en escenarios reales. Este enfoque busca acelerar la transición desde fases experimentales hacia implementaciones a mayor escala.

La iniciativa en América Latina y el Caribe replica esfuerzos recientes en Europa y Asia-Pacífico, consolidando una estrategia global orientada a la digitalización avanzada de los pagos. En paralelo, Visa ha trabajado con socios en Norteamérica para ampliar el alcance de estas tecnologías.

Visa asegura que Agentic Ready busca posicionarse como una etapa de transición entre los sistemas actuales y un modelo en el que los pagos responderán no solo a decisiones humanas directas, sino también a instrucciones delegadas a sistemas inteligentes. La consolidación de este esquema dependerá, en gran medida, de la confianza que logren generar estas nuevas tecnologías en el mercado.