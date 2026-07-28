Grupo RICA recupera más de 100 millones de botellas y fortalece su estrategia sostenible

Grupo RICA Coca-Cola presentó su Informe de Sostenibilidad 2025, documento que reúne sus resultados en materia ambiental, social y de gobernanza y refleja la integración de estos criterios en su estrategia de negocio.

Bajo el lema "Refrescando un futuro sostenible, compromisos que transforman", el informe destaca acciones orientadas al cuidado de los recursos naturales, el fortalecimiento de las comunidades y la generación de valor compartido.

Durante 2025, Grupo RICA recuperó, en colaboración con PetStar y el programa Agente de Cambio, más de 100 millones de botellas y 70 toneladas de PET. Además, recicló 99.9 % de los residuos generados en sus operaciones e incorporó, en promedio, 30 % de resina reciclada grado alimenticio en cada nueva botella.

"La sostenibilidad no es una tendencia; es una responsabilidad. Este informe representa nuestra convicción de que el crecimiento debe construirse con conciencia, privilegiando el cuidado de los recursos, el respeto por las personas y una visión de largo plazo", afirmó Miguel Guizado Aguirre, director general de Grupo RICA Coca-Cola.

En gestión hídrica, la empresa mantuvo un indicador de eficiencia de 1.37 litros de agua por cada litro de bebida producida. También fortaleció el tratamiento de más de 64,600 metros cúbicos de aguas residuales y avanzó en proyectos de captación e infiltración para contribuir a la resiliencia hídrica de las comunidades.

En materia climática, Grupo RICA inició su estrategia de descarbonización mediante la medición de su huella de carbono, para establecer una línea base y definir metas rumbo a 2030. Además, sus plantas de Pachuca y Cuautla generaron más de 1.7 millones de kilovatios-hora de energía solar.

El informe resalta el impacto de la Fundación Misión de Doña Margarita, que ha beneficiado a más de 39,000 mujeres mediante programas de capacitación, emprendimiento y desarrollo de habilidades. Durante el periodo, más de 8,500 personas participaron en programas comunitarios, se impartieron más de 7,700 horas de capacitación y las iniciativas sociales alcanzaron 27 estados.

Asimismo, 500 voluntarios participaron en jornadas ambientales que permitieron plantar 4,300 árboles nativos.

Los resultados tuvieron un impacto directo en Hidalgo, Morelos y Puebla, donde la compañía fortaleció acciones de reciclaje, voluntariado, cuidado del agua, reforestación y desarrollo comunitario.

El documento representa el primer ejercicio integral de Grupo RICA alineado con los estándares de la Global Reporting Initiative, lo que fortalece su transparencia, rendición de cuentas y diálogo con sus grupos de interés.

"Cada paso que damos hoy es parte de algo más grande: seguir avanzando con responsabilidad y construyendo compromisos que realmente transformen", señaló Nancy Leo Porraz, directora de Sostenibilidad y de la Fundación Misión de Doña Margarita.