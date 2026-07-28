¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 28 de julio de 2026

El peso mexicano registró una leve depreciación frente al dólar estadunidense, en un entorno marcado por la cautela de los inversionistas globales. La atención de los mercados se mantiene centrada en la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y en renovadas tensiones comerciales en Norteamérica.

En las primeras operaciones, la moneda mexicana cotizaba en 17.4604 unidades por dólar , lo que representa una pérdida del 0.10% . En paralelo, el índice dólar mostró estabilidad cerca de sus niveles más altos en cuatro semanas frente a una cesta de divisas internacionales.

La decisión de la Fed y la presión del petróleo

El principal catalizador de la jornada es la conclusión de la reunión de dos días del comité de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos .

Expectativa general: El consenso del mercado anticipa que la Fed mantendrá sus tasas de interés sin cambios en esta sesión.

Riesgo inflacionario: Un número creciente de firmas de inversión advierte sobre la posibilidad de futuros incrementos debido al reciente repunte en los precios internacionales del petróleo, un factor que podría reenender las presiones inflacionarias globales.

Declaraciones de Trump añaden volatilidad al T-MEC

A la expectativa monetaria se sumó el impacto de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la actualización del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ).

Al ser cuestionado en una entrevista para Fox News sobre la revisión del acuerdo trilateral, el exmandatario estadounidense respondió con un tajante "no me importa" , lo que sembró incertidumbre entre los agentes económicos. Dada la profunda integración comercial de México con sus socios norteamericanos, cualquier señal de fricción en el pacto tiende a traducirse de inmediato en volatilidad cambiaria.

Los mercados financieros mantendrán una postura defensiva a la espera del comunicado oficial de la Fed y del rumbo que tomen las negociaciones comerciales en la región.

Dólar hoy a peso mexicano del 28 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 28 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.57 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.57 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banamex - 16.89 pesos a la compra y 17.86 pesos a la venta.

- 16.89 pesos a la compra y 17.86 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:45 horas

Con información de Reuters