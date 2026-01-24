¿CETES o GBM? Donde conviene invertir tu dinero este 2026

En 2026, muchos inversionistas mexicanos enfrentan una pregunta clave: ¿es mejor colocar mi dinero en CETES o invertir a través de una plataforma como GBM? La respuesta depende de tu perfil de riesgo, objetivos financieros y horizonte de inversión, ya que ambos caminos tienen fortalezas y limitaciones distintas.

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) continúan siendo una de las inversiones más tradicionales y seguras del mercado mexicano. Como títulos de deuda emitidos por el Gobierno federal, se consideran de riesgo muy bajo y ofrecen rendimientos relativamente estables que históricamente han duplicado la inflación real.

CETES vs GBM

Las tasas nominales actuales de los CETES oscilan cerca de 7 por ciento a 7.5 por ciento anual, dependiendo del plazo que elijas —de 28 a 364 días— según datos de mercado y subastas del Banco de México (Banxico).

Un punto a favor de los CETES es su accesibilidad: puedes invertir desde 100 pesos a través de Cetesdirecto, la plataforma oficial que no cobra comisiones. Esto los hace ideales para quienes están empezando a construir su portafolio o buscan proteger su capital sin riesgos de mercado elevados.

Además, expertos estiman que incluso con tasas más bajas que en años recientes, los CETES pueden ofrecer rendimientos reales positivos descontando la inflación, aunque menores que otras alternativas más agresivas.

Invertir en renta variable implica mayor riesgo, pero también mayor potencial de rendimiento. Cuartoscuro.

Sin embargo, el entorno de tasas más bajas —producto de una relajación gradual de la política monetaria por parte de Banxico— ha generado dudas sobre si los CETES seguirán siendo la mejor opción por sí solos. Tras los recortes desde tasas más altas en años anteriores, los rendimientos actuales se consideran útiles para mantener seguridad y liquidez, pero no necesariamente como la opción que maximiza ganancias a largo plazo.

Por otro lado, GBM (Grupo Bursátil Mexicano) no es un instrumento, sino una plataforma de inversión que permite acceder a múltiples alternativas más allá de los CETES, incluyendo fondos de inversión, acciones, ETFs y carteras diversificadas. Entre sus productos se encuentran fondos de deuda, como GBMRETO de deuda táctica, que busca rendimientos ligeramente superiores a los CETES con gestión activa, y opciones de renta variable o global, que históricamente han superado con creces los rendimientos de los instrumentos de deuda tradicional.

Por ejemplo, algunos fondos de GBM están orientados a capturar oportunidades de crecimiento en mercados globales con rendimientos promedio de dos dígitos, lo cual puede triplicar o más los rendimientos de un CETE típico si se mantiene un horizonte de inversión a mediano o largo plazo.

Además, cuentas como Smart Cash de GBM permiten invertir en CETES y bonos con liquidez diaria, lo cual combina cierta seguridad con flexibilidad, aunque las tasas pueden ser menores que al invertir directamente en CETES a través de Cetesdirecto.

No obstante, invertir a través de GBM también implica considerar comisiones y riesgos de mercado. A diferencia de los CETES, que tienen riesgo prácticamente nulo por estar respaldados por el Gobierno, los fondos, acciones o ETFs disponibles en GBM pueden experimentar alta volatilidad, con pérdidas temporales y ganancias variables. Esto significa que no todos los perfiles son adecuados para opciones de renta variable o fondos agresivos, especialmente si tu prioridad es preservar capital.

En términos fiscales, los instrumentos de renta fija —como CETES— tienen tratamientos distintos a los fondos o acciones; por ejemplo, en algunos casos el ISR se aplica de forma diferente según el tipo de rendimiento. Esto también puede influir en la rentabilidad neta final, por lo que expertos recomiendan consultar con un asesor fiscal antes de tomar decisiones importantes.

Si tu objetivo principal es seguridad y liquidez, los CETES siguen siendo una opción sólida para 2026, particularmente para perfiles conservadores o quienes recién inician. En cambio, si tu horizonte de inversión es mediano o largo plazo y estás dispuesto a tolerar volatilidad, invertir a través de GBM en fondos diversificados o instrumentos de mayor riesgo puede ofrecer mayores rendimientos potenciales, aunque con fluctuaciones más pronunciadas. La clave está en combinar ambas estrategias según tu tolerancia al riesgo y metas financieras.