El Brent modera su alza y se ubica sobre 101 dólares tras volatilidad por Ormuz

La volatilidad volvió a dominar este lunes a los mercados energéticos globales, luego de que el precio del crudo Brent cayera cerca de 2% hacia las 18:45 horas, situándose ligeramente por encima de los 101 dólares por barril y borrando las ganancias registradas al inicio de la jornada. La corrección refleja la tensión entre el riesgo geopolítico persistente y los intentos internacionales por contener una crisis energética de alcance mundial.

Durante las primeras horas del día, el Brent había avanzado alrededor de 2%, impulsado por la incertidumbre derivada del conflicto en Irán y la interrupción parcial del tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la tendencia se revirtió conforme avanzó la sesión, evidenciando la fragilidad del equilibrio entre oferta y demanda en el corto plazo.

Caídas más pronunciadas en el WTI

El crudo West Texas Intermediate (WTI) siguió una dinámica similar, aunque con descensos más marcados. El barril retrocedió más de 3,5% hasta situarse cerca de los 93 dólares, tras haber comenzado la jornada con un incremento de aproximadamente 1,7%.

En los momentos de mayor presión vendedora, el WTI llegó incluso a marcar los 92 dólares.

A pesar de esta corrección intradía, ambos índices permanecen significativamente por encima de los niveles previos a la ofensiva militar estadunidense-israelí contra Irán. Antes del estallido del conflicto, el Brent cotizaba en torno a los 72 dólares, lo que ilustra la magnitud del shock geopolítico sobre los mercados energéticos.

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Liberación de reservas estratégicas para contener la crisis

Uno de los factores clave que contribuyó a moderar las alzas fue el anuncio del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, quien aseguró que el organismo está dispuesto a liberar más barriles estratégicos para amortiguar el impacto de la crisis.

Esta medida se sumaría a los 400 millones de barriles ya comprometidos, cuya llegada al mercado se espera a partir de esta semana.

El esfuerzo coordinado no se limita a los miembros tradicionales del organismo. Países como Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam manifestaron su disposición a colaborar con la AIE para estabilizar los precios y evitar disrupciones mayores en las cadenas de suministro energético, una señal de que la crisis trasciende las fronteras regionales.

Presión diplomática por la reapertura del estrecho de Ormuz

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a una acción internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes de la escalada militar.

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La propuesta estadunidense encontró resistencia entre aliados europeos clave como Francia, Alemania y Reino Unido, que por el momento descartan implicarse directamente en operaciones para garantizar la navegación. Esta divergencia pone de manifiesto las tensiones dentro del bloque occidental respecto a la gestión del conflicto y sus consecuencias económicas.

Trump subrayó además que la dependencia energética de Estados Unidos respecto al estrecho es marginal —menos de 1% del suministro—, en contraste con economías asiáticas altamente expuestas. Según sus estimaciones:

Japón obtiene cerca de 95% de su petróleo a través de esa ruta

obtiene cerca de de su petróleo a través de esa ruta China alrededor de 90%

alrededor de Corea del Sur cerca de 35%

La inseguridad en la zona marítima se ha agravado en las últimas 48 horas, con ataques reportados contra seis buques petroleros. Desde el inicio del conflicto, el número de embarcaciones afectadas asciende a 18, alimentando el nerviosismo en los mercados de futuros.

Esta situación explica en parte las fuertes oscilaciones recientes, que llevaron al Brent a tocar los 118 dólares hace apenas una semana.

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El contexto energético coincide con una semana decisiva para la política monetaria global. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos deberán pronunciarse sobre sus próximos movimientos en materia de tasas de interés, en un entorno donde el encarecimiento de la energía amenaza con reavivar presiones inflacionarias.

En este escenario, el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, indicó que Washington estaría permitiendo temporalmente el paso de petroleros iraníes por el estrecho para aliviar las tensiones de suministro.

Asimismo, la administración estadunidense emitió una licencia extraordinaria que autoriza durante 30 días la compra de petróleo ruso ya cargado en buques, con el objetivo de contener el nerviosismo financiero y energético mientras persiste la incertidumbre sobre la duración y la intensidad de las operaciones militares en Medio Oriente.

Bolsas reaccionan con cautela ante la incertidumbre

Los efectos de esta combinación de factores también se reflejaron en los mercados bursátiles. En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq avanzaba poco más de 1%, mientras el Dow Jones registraba un alza cercana a 0,8%, recuperándose parcialmente de las pérdidas sufridas al cierre del viernes anterior.

En Europa, el comportamiento fue más contenido. El IBEX 35 terminó la jornada prácticamente plano, con una leve subida de 0,18% hasta los 17.089 puntos, tras haber comenzado el día en terreno negativo.

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De cara a las próximas semanas, los mercados energéticos seguirán condicionados por tres variables principales:

La seguridad en el estrecho de Ormuz La capacidad real de liberar reservas estratégicas Las decisiones de los bancos centrales frente a un posible repunte inflacionario

La evolución de estos factores determinará si la reciente corrección del petróleo es apenas un respiro dentro de una tendencia alcista o el inicio de una estabilización más sostenida.

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