Gana 4 mil pesos en seis meses ahorrando esta cantidad en Cetes

Los Certificados de la Tesorería de la Federación, conocidos como Cetes, se han convertido en una de las opciones más utilizadas en México para comenzar a invertir. Son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal que permiten obtener rendimientos con bajo riesgo, incluso con montos pequeños.

Muchas personas se preguntan cuánto dinero necesitan invertir para obtener una ganancia específica en un periodo determinado. Por ejemplo, si el objetivo es ganar 4 mil pesos en seis meses, se puede hacer un cálculo aproximado usando las tasas vigentes de Cetes en marzo de 2026.

Actualmente, el rendimiento para Cetes a 182 días (seis meses) ronda el 7.11 por ciento anual, según datos del mercado financiero y subastas recientes.

Cuánto dinero necesitas invertir para ganar 4 mil pesos en seis meses

Para estimar la inversión necesaria, primero hay que considerar que la tasa de los Cetes se expresa de forma anual. Si el rendimiento anual es cercano a 7.11%, en seis meses el rendimiento aproximado sería de 3.55%.

Con ese porcentaje se puede calcular cuánto capital se requiere para generar 4,000 pesos en medio año.

La fórmula básica sería:

Si se busca una ganancia de 4,000 pesos con una tasa aproximada de 3.55% en seis meses, el cálculo sería el siguiente:

4,000 ÷ 0.0355 = aproximadamente 112,600 pesos

Esto significa que una persona necesitaría invertir alrededor de 112 mil a 115 mil pesos en Cetes a 182 días para obtener una ganancia cercana a 4 mil pesos en seis meses, siempre que la tasa se mantenga en niveles similares durante ese periodo.

Un ejemplo aproximado sería:

Inversión estimada: 113 mil pesos

Tasa anual aproximada: 7.11%

Rendimiento en seis meses: 3.55%

Ganancia estimada en 6 meses: cerca de 4 mil pesos

Así puedes calcular cuánto invertir en Cetes para obtener ganancias en medio año Pexels.

Es importante considerar que los rendimientos pueden variar ligeramente dependiendo de las subastas semanales y de la política monetaria del país. Además, los Cetes están sujetos a una retención provisional de ISR, que en 2026 es de alrededor de 0.90% sobre el capital invertido, aunque el impuesto final depende de la declaración anual del inversionista.

¿Cómo abrir una cuenta e invertir en Cetes paso a paso?

Invertir en Cetes es relativamente sencillo gracias a la plataforma oficial Cetesdirecto, que permite comprar estos instrumentos directamente del gobierno sin intermediarios.

El proceso para comenzar suele seguir estos pasos:

1. Crear una cuenta en línea

El primer paso es ingresar al portal de Cetesdirecto y registrarse. El usuario debe proporcionar datos básicos como CURP, RFC, correo electrónico y una contraseña.

2. Registrar una cuenta bancaria

Para poder invertir, se necesita vincular una cuenta bancaria personal desde la cual se transferirá el dinero. Esta cuenta también servirá para recibir los rendimientos cuando venza la inversión.

3. Activar la cuenta

Después del registro, la plataforma solicita confirmar la identidad del usuario. Esto se realiza mediante la verificación de datos personales y la validación de la cuenta bancaria.

4. Elegir el instrumento y plazo

Una vez activada la cuenta, el inversionista puede elegir entre distintos plazos de Cetes: 28, 91, 182 o 364 días. Cada uno tiene un rendimiento ligeramente distinto.

5. Realizar la inversión

El monto mínimo para invertir suele ser desde 100 pesos, lo que permite que cualquier persona pueda empezar a ahorrar e invertir gradualmente.

6. Esperar el vencimiento o reinvertir

Al finalizar el plazo, el inversionista recibe su capital inicial más los intereses. También existe la opción de activar la reinversión automática, lo que permite que el dinero siga generando rendimientos.

Por su bajo riesgo, accesibilidad y respaldo del gobierno federal, los Cetes siguen siendo una de las opciones más recomendadas para quienes quieren comenzar a invertir y generar ingresos adicionales con su ahorro.

Fuentes: Banco de México; datos de subastas de Cetes; plataformas financieras y calculadoras de rendimiento con tasas actualizadas a marzo de 2026.