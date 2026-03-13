¡Peso se recupera! Precio del dólar hoy 13 de marzo de 2026

El peso mexicano avanza en la jornada de este viernes tras dos sesiones de pérdidas ante las tensiones por el conflicto en Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 13 de marzo de 2026 cotiza en $17.75 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.52% tras darse a conocer cifras económicas clave en Estados Unidos y sus implicaciones en el rumbo de los tipos de interés, mientras el mercado también está atento a noticias sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán que en las últimas semanas ha socavado el apetito por riesgo.

"Es probable que, de continuar la guerra en Medio Oriente y las disrupciones del mercado energético, el tipo de cambio siga enfrentando presiones al alza durante marzo", indicó la firma Banco Base en una nota de análisis.

Entre la información económica de la sesión destacó un reporte que mostró que el Producto Interno Bruto (PIB) desaceleró más de lo que se pensaba inicialmente en el cuarto trimestre, mientras que el gasto de los consumidores aumentó algo más de lo previsto en enero. Tras los datos, los operadores apostaban a que es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas en septiembre.

El repunte del viernes llevaba al peso a revertir las pérdidas que había acumulado a lo largo de la semana y ahora el balance perfilaba un leve retorno del 0.1%.

Dólar hoy a peso mexicano del 13 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 13 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.03 pesos a la compra y 18.16 pesos a la venta.

- 17.03 pesos a la compra y 18.16 pesos a la venta. Banamex - 17.33 pesos a la compra y 18.38 pesos a la venta.

- 17.33 pesos a la compra y 18.38 pesos a la venta. Banorte - 16.75 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta.

- 16.75 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Scotiabank - 15.70 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:00 horas

Con información de Reuters

vjcm