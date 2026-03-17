¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 17 de marzo de 2026

El peso mexicano se aprecia en la jornada de este martes atento a los anuncios de los bancos centrales, con lo que el precio del dólar hoy 17 de marzo de 2026 cotiza en $17.61 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra un avance del 0.31% frente al precio de referencia del lunes, cuando se revaluó un 1.5% en sus negociaciones en el exterior. En México, los mercados estaban cerrados por un feriado.

Está previsto que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) mantenga las tasas de interés sin cambios en su decisión del miércoles, por lo que la mirada estará puesta en la actualización de sus perspectivas ante el conflicto en Medio Oriente, que ha generado disrupciones en el suministro global de petróleo.

"El mercado está en modo de espera", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group. "Si los comentarios de la Fed sugieren una postura más restrictiva debido a los temores inflacionarios de Estados Unidos, el peso podría verse presionado hacia 17.75-17.80", agregó.

A nivel local la atención está dirigida al comienzo de esta semana de las conversaciones entre México y Estados Unidos, de cara a la revisión del tratado comercial de América del Norte conocido como T-MEC, en el que también participa Canadá.

Dólar hoy a peso mexicano del 17 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 17 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.95 pesos a la compra y 18.48 pesos a la venta.

- 16.95 pesos a la compra y 18.48 pesos a la venta. Banamex - 17.14 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta.

- 17.14 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta. Banorte - 16.55 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta.

- 16.55 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 15.70 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:26 horas

Con información de Reuters

vjcm