¡Peso extiende su caída! Precio del dólar hoy 12 de marzo de 2026

El peso mexicano acentúa su caída al retroceder en la jornada de este jueves ante el alza en los precios del petróleo, con lo que el precio del dólar hoy 12 de marzo de 2026 cotiza en $17.84 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra un retroceso del 1% frente a las 17.6640 unidades del precio de referencia del miércoles, ante un recrudecimiento de los ataques de Irán contra instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente.

A su vez, los futuros del Brent se disparaban un 6.5% a 97.93 dólares el barril, tras haber tocado los 100 dólares más temprano. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoró un 6%, a 92.5 dólares.

"Este escenario refuerza el temor a un período prolongado de precios energéticos elevados, con impactos transversales sobre la inflación y el crecimiento", indicó Monex Grupo Financiero en una nota para sus clientes.

Según la firma EBC Financial Group, la cautela de los inversionistas mantendría al peso oscilando en un rango de 17.70 a 17.80 por dólar el resto de la sesión.

Dólar hoy a peso mexicano del 12 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 12 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.96 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.96 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Banamex - 17.27 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta.

- 17.27 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta. Banorte - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Scotiabank - 15.80 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:30 horas

Con información de Reuters

