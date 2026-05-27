Agroindustria, la gran beneficiada del acuerdo con Europa; eliminará aranceles

El acuerdo global modernizado con la Unión Europea plantea la eliminación de aranceles para el 83% de los bienes agroalimentarios de manera inmediata; con ello, este sector se convierte en uno de los principales beneficiados por la actualización de este tratado.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), destacó que, además, el acuerdo establece cuotas y preferencias significativas para productos estratégicos como jugo de naranja, plátano, miel, preparaciones y conservas de atún, así como diversos productos hortofrutícolas.

El campo y el sector agroindustrial mexicanos son los grandes ganadores, pues generará un boom de las exportaciones agropecuarias mexicanas”, señaló la Secretaría de Economía.

La dependencia explicó que productos mexicanos importantes como plátano de Chiapas, Tabasco, Oaxaca; la miel de Yucatán, Chiapas y Jalisco; azúcar y otros edulcorantes especiales de Veracruz, Jalisco, San Lui Potosí y Morelos; espárragos de Sonora, Baja California Sur y Guanajuato; tomates en conserva de Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán; limón de Michoacán, Veracruz, Colima y Oaxaca, entraran sin arancel o en mejores condiciones arancelarias a Europa.

Agroindustria, la gran beneficiada del acuerdo con Europa. Canva

Además, serán exportados con los más altos estándares sanitarios y fitosanitarios, que permiten tener un valor agregado frente a otros competidores.

En tanto, productos icónicos como el café Chiapas, el chile habanero de Yucatán, la cajeta de Celaya, el mango ataulfo del Soconusco y la vainilla de Papantla, tendrán protección legal en toda Europa para que nadie pueda vender imitaciones con su nombre.

Esto permitirá ampliar exportaciones, fortalecer cadenas productivas y generar mayores oportunidades para productores y agroindustrias nacionales”, señaló el CNA.

Competitividad

Para el CNA, la actualización del tratado con Europa representa un paso fundamental para impulsar la competitividad del campo mexicano y consolidar la presencia de los productos agroalimentarios mexicanos en uno de los mercados más importantes y sofisticados del mundo.

Agroindustria, la gran beneficiada del acuerdo con Europa. Canva

La Unión Europea representa una oportunidad extraordinaria para México, al ser el mayor importador de alimentos a nivel mundial, con compras superiores a los 750 mil millones de dólares anuales y un mercado potencial de más de 450 millones de consumidores”.

Para Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, “el acuerdo crea la ventana arancelaria, pero la conquista del mercado requerirá inversión en logística, certificaciones sanitarias y promoción comercial activa”, dijo.

Datos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), prevén que los efectos del acuerdo se observarán de manera diferenciada por sectores.

En una primera fase, es decir, dentro de los primeros doce meses, se anticipa un impacto inmediato en los agroalimentos de alto valor, como carne, aguacate, berries, tequila y mezcal, derivado de un mayor acceso al mercado.