México y EU arrancan negociaciones rumbo a revisión del T-MEC; proceso se extenderá hasta julio 

La revisión del T-MEC se extenderá más allá del 1 de julio, confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien informó que esta semana arrancará la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos una vez que llegue la delegación de funcionarios estadunidenses con los que abordarán el tema.

"Les confirmo que el día de hoy llega la delegación de USTR para sostener conversaciones formales relacionadas a la revisión del TMEC", informó el secretario de Economía a través de sus redes sociales. El funcionario detalló que la primera ronda de negociaciones se realizará el 28 y 29 de mayo en la Secretaría de Economía.

Durante estas jornadas, los equipos técnicos y de representación comercial de ambos países comenzarán a delinear los puntos clave para la actualización y revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Ambos países coincidieron en iniciar negociaciones formales y definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región", destacó la Secretaría de Economía.

La delegación estadunidense será acompañada por una importante representación de congresistas bipartidistas del Comité de medios y árbitros (Ways and Means) así como de 60 empresarios de distintos sectores.

Calendario de las próximas rondas de negociaciones del T-MEC

Siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Economía informó que ya se ha convenido un plan de trabajo claro con sus homólogos estadunidenses. El calendario oficial para las próximas rondas de conversaciones queda establecido de la siguiente manera:

Primera ronda: Jueves 28 y viernes 29 de mayo (Sede: Secretaría de Economía, Ciudad de México).

Segunda ronda: 16 y 17 de junio (Sede: Washington, D.C., Estados Unidos).

Tercera ronda: 20 de julio (Sede: Ciudad de México)

Marcelo Ebrard destacó el avance positivo en esta ruta común con los Estados Unidos y la disposición mutua para llegar a acuerdos que beneficien a ambas naciones. La revisión periódica del T-MEC es un mecanismo fundamental para asegurar que el tratado siga respondiendo a los retos económicos actuales y proteja a los sectores productivos de la región.

Se espera que al término de la primera ronda de este viernes, la Secretaría de Economía emita un comunicado con los primeros balances de las mesas de trabajo con la USTR.