El presupuesto 2026 buscará abatir el rezago de 30% en agua residual; destinan 6 mil 332 mdp.

El ciclo de inversión pública programado para el año actual contempla partidas clave para atender el sector hídrico nacional. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asigna 6 mil 332.4 millones de pesos para proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Humberto Armenta González, presidente del Consejo de Administración de RECSA, enfatizó que este monto financiero resultará determinante para el futuro del sector. La efectividad de dichos recursos dependerá de la capacidad institucional para modernizar la infraestructura existente.

Actualmente, las 2 mil 899 plantas municipales en operación tratan 143.8 metros cúbicos por segundo de los 211.2 ingresados a los sistemas. No obstante, más del 30 por ciento del volumen recolectado sigue descargándose sin ningún tipo de saneamiento previo.

La Comisión Nacional del Agua advierte sobre los daños que esta práctica genera de manera directa en los suelos, ríos y acuíferos. Ante ello, Armenta González insistió en la necesidad de transformar la visión sobre el manejo de los recursos hídricos.

Especial

Una planta permite reducir las descargas contaminantes hacia ríos, suelos y acuíferos y, cuando existen las condiciones y procesos adecuados, generar agua que puede ser aprovechada nuevamente", explicó el directivo de RECSA. Esta reutilización alivia las fuentes de primer uso.

La infraestructura requerida para este propósito va más allá de la edificación de plantas purificadoras. Demanda redes de conducción, colectores y esquemas permanentes de mantenimiento que garanticen la continuidad operativa cotidiana.

El mantenimiento constante garantiza que las obras cumplan sus metas ambientales a lo largo de los años. Sin estas acciones preventivas, el esfuerzo financiero inicial pierde su impacto real en las comunidades.

Reducir la brecha de saneamiento permitirá abatir los riesgos de enfermedades de origen hídrico en la población. Con ello, México incrementará su disponibilidad de agua sin presionar las fuentes naturales.