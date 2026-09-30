Grupo RICA acelera su apuesta por el reciclaje en Morelos

La economía circular comienza a convertirse en algo más que un discurso ambiental para las empresas de consumo masivo. En Morelos, Grupo RICA, embotellador de la industria mexicana de Coca-Cola, ha destinado 26 millones de pesos a infraestructura de acopio, reciclaje y educación ambiental, como parte de una estrategia para mantener los envases de PET dentro de la cadena productiva.

La compañía dio un nuevo paso con la apertura del Salón Vive PetStar en su Centro de Acopio de Cuautla, el primero instalado dentro de un territorio operado por Grupo RICA.

Aunque el espacio tiene un componente educativo, dirigido principalmente a estudiantes, autoridades y comunidades, forma parte de una infraestructura más amplia de recuperación de materiales. El Centro de Acopio PetStar Cuautla tiene capacidad para recuperar más de 80 millones de botellas de PET al año.

Los envases recolectados son enviados al sistema de reciclaje de PetStar, donde pueden transformarse en resina reciclada de grado alimenticio y utilizarse nuevamente para fabricar botellas, cerrando así el llamado modelo "botella a botella".

La escala acumulada también es relevante. Mediante su programa Agente de Cambio, Grupo RICA asegura haber recuperado más de 800 millones de botellas durante los últimos cinco años, involucrando a hogares, escuelas, compañías y gobiernos de Hidalgo y Morelos.

Para la industria de bebidas, recuperar los envases después de su consumo se ha convertido en uno de los principales retos dentro de las estrategias de sustentabilidad. No solamente implica contar con plantas capaces de reciclar el plástico, sino desarrollar redes de recolección que permitan recuperar suficiente material para reincorporarlo a los procesos productivos.

"Estamos convencidos de que la sostenibilidad se construye desde las comunidades y a través de alianzas que generan valor compartido", señaló Miguel Guizado, director general de Grupo RICA.

PetStar es propiedad de empresas que forman parte del Sistema Coca-Cola en México y es liderada por Arca Continental, junto con Coca-Cola México, Bepensa Bebidas, Corporación del Fuerte, Grupo RICA, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima, reflejando el compromiso del Sistema Coca-Cola en México con la sustentabilidad y la economía circular .

Además del acopio, el nuevo espacio de Cuautla buscará mostrar al público qué ocurre con una botella después de ser recuperada y cómo puede reincorporarse al mercado.

"Cada botella recuperada tiene valor cuando logra reincorporarse al ciclo productivo. Desde Cuautla, buscamos acercar a la comunidad a la economía circular y demostrar que el reciclaje es resultado de la colaboración entre empresas, autoridades y sociedad", señaló Carlos Mendieta, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar.

Para Grupo RICA, que tiene operaciones en Hidalgo, Morelos y parte de Puebla, la apuesta implica combinar infraestructura con un desafío menos visible pero igualmente importante: conseguir que consumidores, escuelas y comunidades separen y devuelvan los envases para mantener en movimiento el ciclo del reciclaje.