Marcelo Ebrard impulsa inversiones y cabildea por las exportaciones de México en la cumbre del G20

Durante la reunión de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, Estados Unidos, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabezó una serie de gestiones orientadas a cabildear mejores condiciones para las exportaciones mexicanas e impulsar la atracción de inversiones al país. El funcionario participó en las sesiones plenarias del encuentro internacional y sostuvo diálogos bilaterales estratégicos con homólogos y altos representantes de diversas economías globales.

En el marco del Foro Global sobre el Exceso de Capacidad del Acero, Ebrard destacó las acciones implementadas por el Gobierno de México para fortalecer la transparencia y la trazabilidad del comercio siderúrgico mediante la aplicación de un análisis automático a las importaciones de este material.

Durante su intervención, defendió el papel de la industria nacional al señalar que el sector privado del país no recibe subsidios y opera con bajas emisiones contaminantes, por lo que "no compite en condiciones justas frente a industrias acereras de otros países que operan con estándares diferentes y que cometen prácticas desleales".

En la agenda de encuentros bilaterales, el titular de Economía abordó las oportunidades comerciales del Acuerdo Comercial Interino (ACI) con Maroš Šefčovic, comisario europeo de Comercio. Paralelamente, en su reunión con Piyush Goyal, ministro de Comercio e Industria de la India, abogó por abrir el acceso del tequila mexicano a ese mercado y planteó la posibilidad de colaborar en el corto plazo en el sector farmacéutico, área en la que el país asiático destaca mundialmente.

Asimismo, Ebrard sostuvo conversaciones sobre comercio bilateral con Shuji Miyamoto, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, e Iwao Horii, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la misma nación. Por último, en su diálogo con Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, solicitó incrementar los cupos para la exportación de automóviles ligeros producidos en México.

La delegación mexicana que acompañó al secretario estuvo integrada por Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior; Deborah Alcocer, jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales; Daniel Millán, director de Comunicación; e Isabel Parera, secretaria técnica de la dependencia.