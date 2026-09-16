Buscarán diputados reorientar el  presupuesto para impulsar vivienda rural

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados buscará impulsar modificaciones en el decreto de egresos de 2027 para ampliar los programas gubernamentales a ejidos y comunidades rurales.

Así lo comunicaron legisladores de Morena, PT y MC en la reunión que sostuvieron este 15 de septiembre y en la que aprobaron el plan de trabajo para emitir opiniones sobre el proyecto de presupuesto que en la materia les presentó la Secretaría de Hacienda.

Diputados del oficialismo y de la oposición plantearon la importancia de gestionar una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para conocer dónde se encuentran los obstáculos que existen, según señalaron, los cuales están impidiendo que en algunas entidades avancen en las construcciones previstas en el plan gubernamental de vivienda.

El diputado Oscar Bautista (PVEM) adelantó que presentará una propuesta que permita llevar los beneficios del programa gubernamental a ejidos, centros de población y comunidades marginadas, donde los habitantes ya cuentan con un terreno, pero carecen de crédito para edificar sus casas o ampliarlas.

Gilberto Herrera Solórzano (Morena) comentó que, en Tijuana, lamentablemente, el programa Viviendas para el Bienestar lleva un avance de sólo 1%, porque las autoridades no han aportado los terrenos requeridos, toda vez que en Baja California no existe una reserva suficiente. El morenista se pronunció por buscar alternativas y acompañar desde la Cámara de Diputados la formulación de soluciones.

Tanto el morenista como la diputada de MC, Elizabeth Núñez, pidieron buscar contacto con la titular de la SEDATU, Edna Vega, porque, comentaron, a pesar de contar con proyectos y terrenos, en varios estados existen problemas para que bajen los recursos y se concreten los objetivos del plan gubernamental.

La presidenta de la Comisión, Maribel Martínez Ruíz (PT), informó que las propuestas de modificación presupuestal deberán estar listas antes del 8 de octubre. La petista notificó a los legisladores que ya se les enviaron los formatos que deberán llenar para sus eventuales reservas en torno al tema de vivienda, aclarando que los ajustes presupuestales que sugieran tendrán que precisar de qué otros rubros o programas provendría su financiamiento.