Afore Coppel busca convertir el ahorro en motor de desarrollo del país

Afore Coppel ha delineado una hoja de ruta para los próximos años: capitalizar el crecimiento de los recursos administrados tras la reforma de pensiones del 2020 para impulsar proyectos de infraestructura estratégica en el país.

Juan Manuel Valle, director general de la administradora, aseguró que el panorama actual ofrece una ventana de oportunidad para generar rendimientos competitivos mientras se contribuye al crecimiento económico.

Con una base de más de 12 millones de trabajadores registrados, la segunda afore más grande del país por número de cuentas busca transitar hacia una inversión con mayor impacto social y productivo.

El directivo subrayó que esta expansión en el portafolio no es sólo una cuestión de volumen, sino de responsabilidad financiera y compromiso con el futuro de los ahorradores.

Sentido social

La visión de la administradora se alinea con la actual apertura gubernamental hacia la inversión mixta.

Valle destacó que la reciente Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga la certeza jurídica necesaria para que el capital privado y el ahorro de los trabajadores fluyan hacia sectores clave.

Lo que se ve es una gran oportunidad de invertir en infraestructura rentable, de manera muy responsable, que va a tener un impacto, no sólo en el retorno de nuestros trabajadores para su retiro, sino en el país”.

Esta postura responde a un diagnóstico previo realizado por la institución, donde se identificaba un déficit estructural en la inversión física nacional.

Para la administradora, el Plan de Infraestructura presentado a inicios de 2026 es la pieza que faltaba para detonar proyectos que antes carecían de los mecanismos de participación pública y privada adecuados.

El reto de la Informalidad

La base de clientes de Afore Coppel tiene una característica distintiva en el sistema: una alta movilidad entre el sector formal e informal.

"Nuestro cliente es aquel que entra y sale de la formalidad con singular alegría”, señaló el directivo. Especial

Esta dinámica impone retos operativos, pero también una oportunidad de inclusión financiera que la empresa ha sabido capitalizar durante sus dos décadas de existencia.

Nuestro cliente es aquel que entra y sale de la formalidad con singular alegría”, señaló el directivo, por lo que la estrategia seguirá enfocada en acompañar al trabajador sin importar su situación laboral inmediata.

Bajo esta premisa, la meta para el cierre de 2026 es fortalecer el ahorro voluntario para garantizar una tasa de reemplazo digna al momento de la jubilación.

A través de herramientas como el simulador de retiro por desempleo, que forma parte de su iniciativa de educación financiera, Afore Coppel ha logrado que cada vez más usuarios opten por no retirar sus fondos tras conocer el impacto en su pensión futura.