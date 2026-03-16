Isla de Jark podría ser la llave de EU; próximo objetivo

Ubicada en el golfo Pérsico, la isla de Jark se ha convertido en uno de los puntos estratégicos más importantes para la economía y la seguridad energética de Irán.

Aunque su tamaño es relativamente pequeño, desde esta isla se exporta cerca de 90% del crudo iraní que se dirige a mercados internacionales.

Instalaciones portuarias, oleoductos y enormes tanques de almacenamiento permiten que millones de barriles de petróleo salgan diariamente hacia Asia y otras regiones del mundo.

Jark no sólo funciona como terminal de exportación, sino también como un centro logístico que conecta campos petroleros terrestres y marítimos con los mercados globales.

Cualquier interrupción en las operaciones de la isla puede tener repercusiones directas en los ingresos petroleros de Irán.

El presidente estadunidense Donald Trump amenazó con lanzar más ataques contra la isla de Jark si no hay un acuerdo con el régimen iraní para poner fin a la guerra y desbloquear el vital estrecho de Ormuz.

Trump afirmó el fin de semana que las instalaciones militares en la isla habían quedado “completamente destruidas” por recientes ataques estadunidenses y declaró a NBC: “Puede que la ataquemos unas cuantas veces más sólo por diversión”.

La agencia Fars confirmó que ninguna infraestructura petrolera resultó dañada en la estratégica isla de Jark, como resultado de los ataques estadunidenses, aunque Trump advirtió que éstas podrían ser el próximo objetivo.

Irán atacará instalaciones de empresas estadunidenses en la región del Golfo si sus instalaciones energéticas son atacadas en la guerra contra Estados Unidos e Israel, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi.