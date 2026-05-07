Banxico recorta tasa clave a 6.5%; será ‘apropiado’ mantenerla en ese nivel

El Banco de México redujo este jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 6.50%, en una decisión dividida que marca el posible cierre del ciclo de relajamiento monetario iniciado en marzo de 2024. El movimiento, esperado ampliamente por los mercados financieros, ocurre en un contexto de desaceleración inflacionaria, debilidad económica y creciente incertidumbre internacional derivada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La decisión fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos dentro de la Junta de Gobierno de Banxico. Votaron a favor la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Gabriel Cuadra y Omar Mejía Castelazo. En contraste, Galia Borja y Jonathan Heath votaron por mantener sin cambios el costo del dinero.

En el comunicado de política monetaria, el banco central dejó claro que considera “apropiado” mantener la tasa en el nivel actual y advirtió que el entorno económico todavía presenta riesgos relevantes.

La postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, señaló Banxico.

Banxico mantiene ciclo de recortes y baja a 6.5% su tasa de interés. Gráfico con apoyo de IA

Banxico, ciclo histórico de relajamiento monetario

Con esta decisión, el banco central mexicano suma ya 15 movimientos consecutivos dentro del ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, cuando la tasa de referencia comenzó a descender desde el histórico nivel de 11.25%, donde permaneció durante once meses.

Desde entonces, Banxico ha reducido el costo del dinero en 475 puntos base, en un proceso gradual diseñado para contener la desaceleración económica sin perder el control sobre la inflación.

El propio instituto central reconoció en su mensaje que este ajuste representa el cierre del actual ciclo bajista.

La Junta de Gobierno juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024”, indicó la autoridad monetaria.

El mercado financiero ya anticipaba ampliamente la decisión. Encuestas elaboradas por Citi y Bloomberg mostraban consenso respecto al recorte de 25 puntos base anunciado este jueves.

La inflación sigue cediendo, pero fuera del objetivo

La decisión de Banxico ocurrió horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportara una moderación en la inflación anual durante abril.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4.45%, ligeramente por debajo del 4.53% previo y menor a lo esperado por algunos analistas. Aun así, el indicador permanece fuera del rango objetivo permanente del banco central, fijado en 3% con un margen de variación de un punto porcentual.

Pese a la mejora reciente, Banxico elevó nuevamente —por tercera ocasión consecutiva— sus previsiones inflacionarias de corto plazo.

Para el segundo trimestre de 2026, el pronóstico subió de 4% a 4.1%; para el tercer trimestre pasó de 3.7% a 3.8%; mientras que para el cuarto trimestre se mantuvo en 3.5%.

La institución mantuvo sin cambios su expectativa de que la inflación converja al objetivo de 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

Sheinbaum respalda la reducción de tasas

Horas antes del anuncio monetario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente la estrategia del banco central y defendió la importancia de reducir las tasas de interés para estimular la economía.

Por qué es importante que bajen las tasas de interés, porque reactivan la inversión”, afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria también se refirió al impacto de los alimentos sobre la inflación y señaló particularmente el aumento en los precios del jitomate y el chile.

El precio del jitomate y el chile han subido mucho”, reconoció.

Según explicó, el encarecimiento responde a factores climáticos, afectaciones agrícolas derivadas de heladas y distorsiones en las cadenas de comercialización.

División interna dentro de Banxico refleja cautela

La votación dividida dentro de la Junta de Gobierno dejó en evidencia que persisten diferencias sobre el ritmo adecuado de relajamiento monetario.

Jonathan Heath, uno de los miembros más cautelosos del banco central, acumula ya diez votaciones a favor de mantener la tasa sin cambios desde el inicio del ciclo de recortes. Por su parte, Galia Borja suma dos decisiones consecutivas en el mismo sentido.

Analistas consideran que esta división refleja la preocupación de algunos integrantes por los riesgos inflacionarios asociados al contexto internacional, especialmente ante posibles efectos derivados de la volatilidad energética y las tensiones geopolíticas.

Además del conflicto en Medio Oriente, Banxico también observa con cautela la evolución económica de Estados Unidos, las fluctuaciones del tipo de cambio y el comportamiento de los precios agrícolas.

Mercados reaccionan con moderado optimismo

Tras el anuncio, los mercados financieros reaccionaron con relativa estabilidad. El peso mexicano mantuvo ganancias frente al dólar y los inversionistas interpretaron el mensaje del banco central como una señal de prudencia y control monetario.

El cierre del ciclo de recortes abre ahora una nueva etapa para la política monetaria mexicana, en la que Banxico buscará equilibrar crecimiento económico, estabilidad financiera y control inflacionario en un entorno internacional todavía incierto.

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