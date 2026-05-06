¿Cuándo comenzará la producción y venta de Olinia, el auto eléctrico mexicano?

El prototipo funcional del vehículo eléctrico mexicano Olinia será presentado en junio de 2026, evento marcará el inicio formal de la estrategia corporativa, de inversión y de manufactura de la marca, así lo aseguró Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto.

En entrevista con Excélsior, aseguró que doce meses después, es decir en 2027, arrancará la fase de industrialización de las unidades, es decir, se llevará a cabo la fabricación de moldes, el diseño de estructuras y la validación de procesos de producción.

Con base en esta ruta de trabajo, el inicio de la manufactura y la comercialización de las unidades está programado para junio de 2027.

Sin embargo, en los siguientes dos meses también se va a definir si es manufacturado por un tercero, es decir, armadoras o empresas que ya cuentan con esa capacidad, o se decide invertir en una planta propia.

Especial

El objetivo que tenemos es que en junio también tengamos clara nuestra ruta hacia producción. Hay dos esquemas: uno es el ‘contract manufacturing’, que es cuando ya existe una planta con las características idóneas para tu producto. Entonces, arranca ahí la producción y eso significa tercerizas la producción. El otro esquema es donde tú desarrollas tu propia planta productiva y te pones a producir. La planta propia pues es nuestro objetivo de mediano plazo”.

Dijo que la manufactura de un tercero permitirá producir con mayor rapidez, pero reconoció que podría ser más costoso.

Estamos en esas conversaciones con varias armadoras de vehículos, con fábricas que hacen estructuras metálicas, incluso con empresas que hacen otro tipo de ensambles, pero que podrían hacer un vehículo. Todavía no podemos revelar quienes son, porque estamos con convenios de confidencialidad y todavía en conversaciones tempranas, pero seguramente cuando anunciemos la estrategia de producción, pues también ahí ya estaremos anunciando los partners y las inversiones”.

Desarrollo y precios

Actualmente, el vehículo lo integran componentes de origen europeo, estadounidense y chino, sin embargo, el objetivo es desarrollar un ecosistema de proveedores y tecnologías nacionales, que permitan cumplir con los costos y tiempos requeridos por la movilidad en México.

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El proyecto contempla el desarrollo de un ecosistema nacional de proveedores de forma gradual

Sobre el rango de precios, en un principio se anunció que este sería de máximo 90 mil pesos, sin embargo, el directivo dijo que cada unidad podría alcanzar hasta los 150 mil pesos, en sus versiones base, aunque aquellas con mayor equipamiento y autonomía podrían alcanzar los 250 mil o 300 mil pesos.

Esto se alejaría de la estrategia de que Olinia se centraría en un segmento de ultra bajo costo dentro de la industria de la electromovilidad.

Finalmente mencionó que las unidades serán 100% eléctricas y compatibles con la red eléctrica doméstica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que tendrán una autonomía mínima de 100 kilómetros en condiciones reales de uso.

Este rendimiento busca cubrir las necesidades de traslados urbanos y de operadores de transporte ligero.