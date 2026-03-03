¡Conflicto en Medio Oriente impacta al peso! Precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026

El conflicto en Medio Oriente ha arrastrado al peso mexicano para llevarlo a niveles no vistos desde finales de enero, con lo que el precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026 cotiza en $17.81 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una depreciación de casi el 3%, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, subía a su nivel más alto en más de un mes, debido a que preocupaciones sobre el impacto en la economía global del conflicto en Medio Oriente desataban una ola de liquidaciones en los mercados financieros.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha paralizado las exportaciones de energía desde Medio Oriente, lo que presionaba los precios mundiales del gas y el petróleo, generando temores de inflación.

"El conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para los precios de la energía siguen dominando los mercados cambiarios", indicó la firma ING en una nota de análisis.

"Cuanto más se mantengan elevados, mayor será el daño a las cuentas externas de los importadores de petróleo y mayor será el último para el crecimiento mundial debido a la elevada inflación y la reducción de los ciclos de flexibilización monetaria", agregó

Con el deterioro del martes, el peso mexicano apuntaba a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, con un debilitamiento acumulado de un 2.6%.

Dólar hoy a peso mexicano del 3 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.84 pesos a la compra y 17.98 pesos a la venta.

- 16.84 pesos a la compra y 17.98 pesos a la venta. Banamex - 17.24 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 17.24 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Banorte - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:53 horas

Con información de Reuters

vjcm