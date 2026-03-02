Financiamiento por 2,500 millones impulsa la autosuficiencia avícola en México

"Banco Multiva dio un paso estratégico para fortalecer el campo mexicano al anunciar una alianza al convertirse en proveedor de Pilgrim's México y juntos fortalecer el campo mexicano. El acuerdo contempla la canalización de 2,500 millones de pesos en financiamiento especializado durante los próximos cuatro años, dirigido a pequeños y medianos productores avícolas que forman parte de la cadena de valor de Pilgrim's."

La iniciativa no solo representa un impulso financiero, sino una apuesta estructural por la modernización del sector avícola nacional. En un contexto donde la autosuficiencia alimentaria se ha convertido en prioridad, este esquema permitirá ampliar capacidades productivas, mejorar infraestructura y robustecer cadenas de valor en distintas regiones del país.

Financiamiento estratégico para transformar la producción avícola

La alianza cobra mayor relevancia tras el anuncio de inversión de 1,300 millones de dólares que Pilgrim’s ejecutará entre 2026 y 2030 en México. Este capital estará alineado al Plan México y tendrá como meta reducir en 35% las importaciones de pollo, fortaleciendo así la producción nacional frente a la demanda creciente del mercado interno.

El respaldo financiero de Multiva facilitará a los productores acceso a créditos diseñados a la medida de sus ciclos productivos, así como acompañamiento técnico y acceso a insumos clave. Este modelo busca elevar la competitividad del sector mediante esquemas de financiamiento más ágiles y adaptados a las dinámicas del campo.

Además del impacto productivo, el proyecto contempla la generación de más de 20 mil empleos, entre directos e indirectos. Estados como Durango, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Campeche y Yucatán serán protagonistas de este nuevo ciclo de expansión, consolidando polos regionales de desarrollo agroindustrial.

Un modelo de colaboración entre banca, industria y gobierno

La alianza entre Multiva y Pilgrim’s refleja una tendencia creciente: la convergencia entre sector financiero, iniciativa privada y política pública para detonar proyectos estratégicos. Esta sinergia permite articular recursos, experiencia operativa y visión de largo plazo en beneficio del desarrollo rural.

Multiva, como institución financiera mexicana, refuerza su posicionamiento como socio del campo al diseñar instrumentos específicos para el sector agropecuario. El enfoque no se limita al crédito, sino que promueve un ecosistema integral que combina financiamiento, asesoría y fortalecimiento de capacidades productivas.

Para la industria avícola, este tipo de esquemas representa estabilidad y previsibilidad en un entorno global marcado por volatilidad en insumos y cadenas logísticas. Al fortalecer la producción nacional, se genera mayor resiliencia frente a factores externos y se avanza hacia una cadena alimentaria más sólida y competitiva.

Con esta estrategia, Multiva no solo inyecta capital, sino confianza en el potencial del campo mexicano. La alianza con Pilgrim’s envía una señal clara: la modernización de la avicultura es posible cuando banca e industria trabajan con visión compartida, apostando por productividad, empleo y sostenibilidad como ejes del crecimiento nacional.