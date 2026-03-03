Irán advierte a países europeos mantenerse al margen del conflicto

Irán pidió este martes a los países europeos mantenerse al margen de la guerra con Israel y Estados Unidos, después de que Alemania, Reino Unido y Francia señalaran que podrían emprender "acciones defensivas" para neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles de la república islámica.

Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa, al ser preguntado sobre la declaración de los tres países europeos.

El cuarto día del conflicto EU-Israel contra Irán

La guerra en Oriente Medio desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán no da señales de tregua este martes, con un ataque de drones a la embajada estadounidense en Arabia Saudita e intensos bombardeos israelíes en Teherán y Líbano.

El presidente Donald Trump advirtió que la guerra contra Irán podría durar un mes o más, en un momento en que el conflicto, que entra en su cuarto día, se amplía en múltiples frentes.

Al mismo tiempo, la guerra compromete el suministro global de crudo y provoca fuertes caídas en las bolsas internacionales.

Arabia Saudita, que ya había sido blanco de misiles iraníes al inicio del conflicto, informó el martes que interceptó ocho drones en las cercanías de Riad y de la ciudad de Al Kharj. Un residente de la capital declaró a la AFP que "escuchó una explosión y sintió que la casa se sacudía".

Dos aparatos impactaron la embajada estadunidense en Riad, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según el Ministerio de Defensa saudí. La embajada instó a sus ciudadanos en la capital y en otras ciudades a permanecer confinados.

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció su cierre indefinido "debido a las tensiones regionales".

Desde el sábado, Irán ha lanzado una contraofensiva dirigida contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel.

Se avecinan "numerosos días" de guerra, advirtió Israel. Trump, en cambio, apuesta por "cuatro a cinco semanas", pero asegura que Estados Unidos puede "ir mucho más allá" si es necesario.

Con información de AFP.

