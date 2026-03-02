Remesas a México arrancan el año con caída del 1.4%

Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, se situaron en enero en 4 mil 594 millones de dólares, experimentando un descenso del 1.4% interanual, afectadas por un menor monto total y un menor número de operaciones, informó el lunes el Banco de México (Banxico).

La caída de las remesas en el primer mes del año se dio después del cambio de tendencia reportado en diciembre, cuando habían registrado un aumento después de ocho meses consecutivos en declive.

Según los datos de Banxico, el número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó un 5.2% interanual, a 11.5 millones de transacciones, aunque el monto promedio por orden creció un 3.9% a 401 dólares.

Las remesas a México, la segunda mayor economía de América Latina, también han estado en el punto de mira por el uso que de ella hacen los cárteles de la droga mexicanos para lavar sus ganancias ilícitas.

El Banxico detalló que el 98.6% del total de los ingresos por remesas en enero se efectuó a través de transferencias electrónicas, al sumar 4 mil 529 millones de dólares. Por su parte, las remesas realizadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 1.2 y 0.2% del monto total, respectivamente, al alcanzar niveles de 54 y 11 millones de dólares, en igual orden.

En los últimos doce meses, de febrero de 2025 a enero de 2026, el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 61 mil 710 millones de dólares, que se compara con el monto acumulado a doce meses de diciembre pasado de 61 mil 777 millones de dólares, en el periodo de enero de 2025 a diciembre de 2025.

En tanto, las remesas enviadas al exterior por residentes en México fueron de 99 millones de dólares, las cuales se originaron de 241 mil operaciones, con un envío promedio de 412 dólares. De esta manera, los egresos por remesas exhibieron una contracción anual de 9.3%, reflejo de descensos de 1.9% en el número de transferencias y de 7.5% en el valor de la remesa promedio.

Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas de México en enero de 2026 con el resto del mundo se ubicó en 4 mil 495 millones de dólares, que se compara con el de 4 mil 551 millones de dólares que se observó en el primer mes de 2025.

