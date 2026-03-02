Vinte acelera crecimiento y reduce apalancamiento en un año clave para la vivienda en México

El 2025 se convirtió en un año de consolidación estratégica para Grupo Vinte. Tras integrar plenamente las operaciones de Derex y Javer, la desarrolladora reportó crecimientos de doble dígito que fortalecen su posición como uno de los principales referentes del sector vivienda en México. Más que una expansión inorgánica, los resultados reflejan una ejecución disciplinada y eficiente.

La utilidad neta alcanzó los 1,413 millones de pesos, un incremento del 18.1% respecto al ejercicio previo. Los ingresos sumaron 16,194 millones de pesos, con un crecimiento del 9.1%, mientras que el EBITDA avanzó 8.5% hasta ubicarse en 2,849 millones de pesos. Las cifras fueron presentadas ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, reforzando la confianza del mercado en su modelo de negocio.

El volumen operativo también respalda el desempeño financiero: 15,681 viviendas escrituradas durante el año consolidan la capacidad productiva del grupo. Este dinamismo confirma la absorción efectiva de las compañías adquiridas y la fortaleza de su red comercial en distintos estados del país.

Vivienda media y residencial impulsan el margen

Uno de los indicadores más relevantes fue el incremento de 12.3% en el precio promedio, que se situó en 1,022,300 pesos. Este avance estuvo vinculado al dinamismo en los segmentos de vivienda media y residencial, donde la demanda mostró mayor resiliencia y mejores márgenes frente a la vivienda tradicional.

El reposicionamiento hacia productos de mayor valor agregado no solo impacta en ingresos, sino también en rentabilidad. La combinación de escala, integración operativa y enfoque en segmentos con mayor ticket promedio permite a Vinte fortalecer su estructura financiera sin sacrificar volumen.

En este contexto, destaca la reducción del apalancamiento neto a EBITDA, que cerró en 2.58 veces, su nivel trimestral más bajo desde 2019. Este indicador envía una señal clara al mercado: crecimiento acompañado de disciplina financiera y control de deuda, un equilibrio clave en un entorno de tasas aún restrictivas.

Expansión territorial y motor de empleo

Más allá de los balances, el impacto de Vinte se refleja en su huella territorial. La empresa continuará invirtiendo en proyectos ubicados en Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora, diversificando riesgos y aprovechando polos de crecimiento regional.

Para 2025, la compañía estima generar más de 70 mil empleos directos e indirectos, consolidándose como un actor relevante en la cadena productiva del sector construcción. En un país donde la demanda de vivienda formal sigue siendo estructural, la escala de operación de Vinte tiene un impacto económico que trasciende el ámbito corporativo.

La integración de Derex y Javer no fue únicamente una expansión de portafolio; representó una apuesta por liderazgo sostenido. Con resultados sólidos, menor apalancamiento y expansión territorial estratégica, Grupo Vinte perfila un modelo de crecimiento que combina volumen, rentabilidad y estabilidad financiera en el mercado inmobiliario mexicano.