¡Conflicto en Medio Oriente arrastra al peso! Precio del dólar hoy 2 de marzo de 2026

El peso mexicano arranca la jornada con retrocesos ante el impacto del conflicto en el Medio Oriente con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha puesto nerviosos a los mercados, con lo que el precio del dólar hoy 2 de marzo de 2026 cotiza en $17.38 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexican registra un retroceso de un punto porcentual, a medida que el dólar estadunidense se valorizaba frente a una cesta de divisas de referencia, con lo que apunta a su tercera jornada consecutiva de pérdidas, aun así, en términos comparativos, el ajuste de este lunes era más moderado que el del resto de las principales monedas de la región.

"El conflicto en Medio Oriente ha alcanzado nuevas proporciones y no hay claridad sobre el momento en que pueda terminar. Lo anterior implica el riesgo de que se convierta en una guerra regional prolongada", indicó la firma Banco Base en una nota de análisis.

La tarde del domingo, en sus operaciones en el exterior, el peso mexicano llegó a debilitarse momentáneamente hasta las 17.3838, un umbral no visto desde inicios de febrero, y los especialistas dijeron que de volver a esos niveles abriría espacio para una caída mayor.

Por lo pronto, se espera que el peso oscile en un rango de 17.14 a 17.43 por dólar, según Grupo Financiero Actinver.

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 2 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.50 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta. Banamex - 16.77 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.77 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.20 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:38 horas

Con información de Reuters

vjcm