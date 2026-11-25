El peso mexicano hoy registró una fuerte caída este miércoles, presionado por un repunte inesperado en la inflación de Estados Unidos durante octubre. El dato reavivó las expectativas de mayores alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), golpeando el atractivo de los activos locales.

La moneda mexicana se negociaba en 19.8495 unidades por dólar, un nivel que no se observaba desde abril del año pasado. Con este movimiento, el tipo de cambio acumula una depreciación del 2.3% en la jornada y suma seis sesiones consecutivas de pérdidas.

¿Por qué está cayendo el peso mexicano hoy?

El retroceso de la divisa responde principalmente a la preocupación de los mercados por el diferencial de rendimientos entre México y Estados Unidos. Ante la posibilidad de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed, los inversionistas han optado por reducir su exposición a estrategias de carry trade.

Los indicadores económicos publicados en Estados Unidos que detonaron la volatilidad fueron:

Inflación PCE de octubre: Avanzó un 3.8% a tasa interanual , mostrando presiones persistentes en los precios.

Inflación subyacente: Se aceleró hasta ubicarse en un 3.3% , un indicador clave que la Reserva Federal sigue de cerca.

PIB del tercer trimestre: La economía estadunidense registró un crecimiento anualizado del 4.3% , superando ampliamente la estimación inicial.

Tensión comercial y nuevos aranceles en el horizonte

Más allá de los datos macroeconómicos, la cautela en los mercados cambiarios también se alimenta de factores geopolíticos y comerciales. Washington propuso recientemente la imposición de nuevos aranceles para 14 socios comerciales.

Aunque México quedó excluido por ahora de estas medidas, el anuncio elevó el nerviosismo entre los participantes del mercado. Los analistas mantienen la atención sobre el riesgo de que las fricciones comerciales se amplíen en el futuro y terminen alcanzando a la economía mexicana.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 25 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.78 pesos a la compra y 19.91 pesos a la venta.

- 18.78 pesos a la compra y 19.91 pesos a la venta. Banamex - 19.02 pesos a la compra y 20.14 pesos a la venta.

- 19.02 pesos a la compra y 20.14 pesos a la venta. Banorte - 18.45 pesos a la compra y 19.95 pesos a la venta.

- 18.45 pesos a la compra y 19.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 18.70 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta.

- 18.70 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta. Scotiabank - 18.60 pesos a la compra y 19.80 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 25 de noviembre de 2026 • 12:00 hrs BBVA México Compra $18.78 Venta $19.91 Banamex Compra $19.02 Venta $20.14 Banorte Compra $18.45 Venta $19.95 Banco Afirme Compra $18.70 Venta $20.30 Scotiabank Compra $18.60 Venta $19.80

*Tipo de cambio a las 12:00 horas

Con información de Reuters