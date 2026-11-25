El gobierno de Estados Unidos descartó, por el momento, imponer nuevos aranceles a México como resultado de la investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), que derivó en una propuesta de nuevos gravámenes para 14 socios económicos, entre ellos China, la Unión Europea e India.

La decisión representa un alivio temporal para el comercio mexicano, luego de que Washington concluyera una investigación de ocho meses sobre el supuesto exceso estructural de capacidad industrial y las prácticas que, a su juicio, generan distorsiones en los mercados internacionales.

Sin embargo, México no recibió una exención definitiva. Su expediente permanece bajo revisión, al igual que el de Noruega, y las autoridades estadounidenses no han establecido un plazo para anunciar una resolución.

La propuesta de la administración del presidente Donald Trump contempla aranceles de hasta 20% para determinados productos de las economías señaladas, aunque los porcentajes varían según el socio comercial y los compromisos comerciales vigentes.

México queda fuera de la primera lista de nuevos aranceles

La investigación de la USTR abarcó a 16 socios comerciales de Estados Unidos. De ese grupo, Washington propuso nuevos gravámenes para 14 economías:

China.

Bangladesh.

Camboya.

India.

Indonesia.

Japón.

Malasia.

Singapur.

Corea del Sur.

Suiza.

Taiwán.

Tailandia.

Vietnam.

Unión Europea.

México y Noruega fueron los únicos dos socios que quedaron fuera de esta primera propuesta, debido a que sus respectivos casos continúan en evaluación.

La exclusión significa que, en esta etapa, Washington no planteó nuevos impuestos de importación para los productos mexicanos dentro de este procedimiento específico. No obstante, la revisión pendiente mantiene abierta la posibilidad de futuras decisiones comerciales.

Investigación de la USTR: ocho meses de revisión

La investigación comenzó el 11 de marzo, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite a Estados Unidos responder a prácticas comerciales extranjeras que considera perjudiciales para sus intereses.

Durante ocho meses, la USTR examinó las políticas industriales, los subsidios, la capacidad de producción y las estrategias comerciales de 16 socios.

Washington sostiene que algunas economías impulsan niveles de fabricación superiores a la demanda del mercado mediante apoyos gubernamentales y otras medidas que generan competencia desleal.

Un alto funcionario estadounidense, que habló con AFP bajo condición de anonimato, explicó que esas economías:

Promueven una producción y una capacidad desvinculadas de las realidades de la demanda y de los principios de mercado".

El funcionario también señaló que los gobiernos investigados crean, mantienen o contribuyen a un exceso estructural de capacidad industrial mediante políticas que, según la evaluación estadounidense, representan una carga o restricción para el comercio de Estados Unidos.

China enfrentará los aranceles más altos, de hasta 20%

Dentro de la propuesta estadounidense, China concentra el mayor gravamen, con una tasa de hasta 20%, debido a que Washington la identifica como la principal fuente de exceso de capacidad industrial.

La administración Trump señala especialmente sectores como:

Acero y aluminio.

Vehículos eléctricos.

Electrodomésticos.

Paneles y productos solares.

Estados Unidos también cuestiona las inversiones chinas en países del sudeste asiático, particularmente Vietnam, Indonesia y Camboya, al considerar que algunas empresas utilizan esos territorios para fabricar productos destinados al mercado estadounidense y evitar aranceles previamente establecidos.

Para otros socios comerciales, los porcentajes propuestos son diferentes. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán enfrentarían tasas de hasta 15%, mientras que Malasia tendría un gravamen de hasta 19%.

India y Vietnam también figuran entre las economías sujetas a nuevas medidas, aunque sus condiciones comerciales presentan diferencias respecto de los países con acuerdos específicos con Washington.