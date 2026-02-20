¡Peso sube tras fallo de Corte Suprema de EU! Precio del dólar hoy 20 de febrero de 2026

El peso mexicano se recupera y avanza en la jornada de este viernes tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles del presidente Donald Trump, con lo que el precio del dólar hoy 20 de febrero de 2026 cotiza en $17.16 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra un avance del 0.50%, luego de dos jornadas de pérdidas, con lo que se encaminaba a terminar la semana con un retroceso marginal acumulado del 0.05%.

Desde el inicio de su segunda gestión, Trump ha empleado una serie de amenazas arancelarias como herramienta de presión contra diferentes naciones, lo que ha afectado a los mercados financieros y provocó incertidumbre económica a nivel mundial.

En el caso de México, el presidente de Estados Unidos ha amagado con aplicar gravámenes a sus importaciones con la exigencia de que contenga el paso irregular de migrantes por su frontera y drogas como el fentanilo. La medida ha generado fuertes preocupaciones de cara a la revisión este año del acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC.

La sesión está marcada además por la divulgación de una serie de cifras económicas estadunidenses, entre ellas, del PIB del cuarto trimestre , que dejaban intactas las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) hasta junio.

Tras los datos, los mercados mantenían la expectativa de que el banco central estadunidense podría mantener sin cambios las tasas de interés hasta su decisión de junio, cuando probablemente las recortaría nuevamente.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 20 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.30 pesos a la compra y 17.44 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.44 pesos a la venta. Banamex - 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:37 horas

Con información de Reuters

vjcm