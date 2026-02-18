¿Por qué cuando tu equipo gana terminas gastando más dinero como aficionado?

Cuando un equipo levanta un trofeo, no solo se activa la celebración en las tribunas: también se enciende un potente mecanismo emocional que impacta directamente en el comportamiento financiero de los aficionados.

Diversos estudios en psicología explican que el deporte funciona como una vía para cubrir necesidades emocionales básicas, como escapar del estrés cotidiano o romper con la rutina.

El problema aparece cuando esa emoción se traduce en gasto impulsivo, especialmente en contextos tan pasionales como el futbol mexicano.

El Dr. Dan Wann, profesor de psicología en la Universidad Estatal de Murray, ha documentado cómo el éxito deportivo detona una reacción química en el cerebro. Cuando el equipo favorito gana, se libera dopamina, conocida como la “hormona de la felicidad”.

Esta sustancia genera sensaciones de euforia y pertenencia, pero también reduce la capacidad de análisis racional. En términos simples: cuando tu equipo gana, es más fácil que tu cartera pierda.

¿Por qué ganar un campeonato te hace gastar más?

En México, este fenómeno se vuelve evidente cada vez que un club de la Liga MX se corona campeón, especialmente si se trata de los llamados cuatro grandes: Chivas, América, Cruz Azul y Pumas.

En cuanto suena el silbatazo final, las tiendas físicas y en línea se inundan de playeras conmemorativas, gorras, sudaderas y ediciones especiales. En muchos casos, los productos se agotan incluso antes de que termine la final.

“Basking in reflected glory”: ganar sin jugar

Este comportamiento tiene nombre en la psicología social: “basking in reflected glory”, que se traduce como “disfrutar la gloria reflejada”.

Significa que cuando el equipo triunfa, el aficionado siente que él también gana, aunque no haya pisado la cancha. Vestir la camiseta, subir fotos a redes sociales o adquirir productos exclusivos se convierte en una forma de apropiarse simbólicamente del éxito.

Las marcas y patrocinadores conocen perfectamente este vínculo entre emoción y consumo. Por eso, muchas campañas se diseñan para reforzar la idea de que comprar mercancía oficial te convierte en un “verdadero aficionado”. Las nuevas camisetas suelen presentarse antes del inicio de la temporada, cuando la ilusión está en su punto más alto y el optimismo domina cualquier análisis financiero.

Ediciones limitadas, diseños especiales y mensajes aspiracionales no son casualidad: están pensados para activar el deseo de pertenencia y urgencia. El resultado es un entorno donde emociones intensas y decisiones financieras poco meditadas van de la mano.

La euforia por la victoria también se refleja en el consumo de los aficionados. Canva

¿Cómo disfrutar sin afectar tu bolsillo?

El deporte seguirá siendo una fuente poderosa de emociones positivas, pero eso no significa que deba convertirse en un problema financiero. Dependencias como la Condusef recomiendan aprender a disfrutar el momento sin comprometer la estabilidad económica, estableciendo presupuestos claros y evitando compras impulsivas motivadas únicamente por la euforia.

Celebrar un campeonato no debería traducirse en endeudamiento innecesario. Reconocer cómo funcionan estas dinámicas psicológicas permite tomar decisiones más conscientes: apoyar a tu equipo, sí, pero sin que la pasión termine ganándole a tus finanzas.

En el futbol, como en el dinero, mantener la cabeza fría también es una forma de ganar.

