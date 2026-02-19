¡Peso cede tras minuta del Banxico! Precio del dólar hoy 19 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este jueves tras darse a conocer la minuta del Banco de México (Banxico), con lo que el precio del dólar hoy 19 de febrero de 2026 cotiza en $17.23 unidades; conoce aquí cuál es el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana cotiza una depreciación del 0.22%, a medida que el dólar estadunidense ganaba terreno frente a una cesta de divisas, en medio de crecientes preocupaciones sobre un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán .

La minuta del más reciente encuentro del Banxico mostró que la Junta de Gobierno observa impactos temporales en la inflación de los nuevos impuestos a algunos productos y aranceles a China.

Según las actas, si bien el efecto de las medidas ha sido hasta ahora "reducido y focalizado", existe incertidumbre sobre la velocidad y la magnitud con las que se materializará el traspaso del incremento de aranceles a precios.

"Anticipamos un sentimiento de cautela por parte de los inversionistas, protegiéndose ante un potencial conflicto en Medio Oriente", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis.

El peso mexicano apuntaba a su segunda jornada en declive luego de alcanzar aproximadamente brevemente a la barrera de 17 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 19 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.41 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.41 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banamex - 16.75 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta.

- 16.75 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 12:22 horas

Con información de Reuters

