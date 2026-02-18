Crece Gruma en ventas al cierre del cuarto trimestre de 2025

Gruma creció durante el último trimestre del 2025. Al reportar los resultados de operación se dio a conocer que la empresa productora de harina de maíz alcanzó un incremento del 2 por ciento en ventas netas. Estos resultados fueron impulsados por sus operaciones de Europa, Asia, Oceanía y Centroamérica. Mientras que las ventas netas fuera de México representaron el 70 por ciento de las cifras consolidadas.

La compañía destacó que cerró el 2025 en línea con sus expectativas y con un impulso positivo en este 2026. Destacó que la dinámica del mercado a nivel global mostró señales de mejora hacia finales del año pasado. La multinacional logró los niveles deseados de rentabilidad al expandir sus márgenes y al mismo tiempo mitigar los efectos de un entorno económico desafiante en Estados Unidos. Subrayó que, en el 2025 las inversiones de Gruma ascendieron a US$225 millones de dólares.

Resultados por región

Europa

Debido a la expansión del mercado de la tortilla y el buen desempeño del negocio de harina de maíz, Gruma, logró un crecimiento de 1% en volumen de ventas y de 14% en ventas netas.

Asia y Oceanía

Respecto a su subsidiaria en Asia y Oceanía, la multinacional destacó que debido al positivo desempeño comercial en Australia y a su sólido desempeño en Malasia, logró crecimientos de 3% en volumen de ventas y 8% en ventas netas.

Centroamérica

En esta región logró un crecimiento de 5% en su volumen de ventas como resultado de una mayor demanda de productos de harina de maíz.

Estados Unidos

En Estados Unidos, a pesar de la política antimigratoria aplicada en ese mercado, se observaron resultados en línea con tendencias de trimestres anteriores. Además, en la Unión Americana su línea saludable “Better for You” se mantiene con un excelente desempeño.

Resultados financieros

La empresa Gruma destacó que las Ventas Netas de la empresa se situaron en los US$1,589.8 millones de dólares (mdd), 2% por ciento más a lo reportado en el mismo trimestre de 2024.

Indicó que, durante el cuarto trimestre del 2025, la empresa mexicana, líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, realizó inversiones de capital por US$74 millones de dólares que fueron destinados para:

Adiciones y reemplazos de equipo en Estados Unidos. Mejoras generales y mantenimiento en todas las operaciones de la empresa. Expansiones de capacidad en Europa.

