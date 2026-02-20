Departamento del Tesoro de EU prevé ingresos arancelarios estables tras fallo de la Corte Suprema

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que los ingresos por aranceles se mantendrán “prácticamente sin cambios” en 2026, pese al fallo de la Corte Suprema que anuló los gravámenes aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Durante un discurso en el Club Económico de Dallas, Bessent explicó que el gobierno aprovechará las competencias arancelarias de la Sección 232 y la Sección 301, ambas validadas en múltiples procesos legales. Además, señaló que la combinación de estas herramientas con la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permitirá mantener niveles de recaudación similares a los actuales.

Donald Trump calificó como una “vergüenza” el fallo de la Corte Suprema que anuló su política de aranceles globales. REUTERS

"Aprovecharemos las competencias arancelarias de la Sección 232 y la Sección 301, que han sido validadas a través de miles de impugnaciones legales", dijo Bessent en declaraciones en el Club Económico de Dallas.

"Las estimaciones del Tesoro muestran que el uso de la potestad de la Sección 122, combinado con los aranceles potencialmente mejorados de la Sección 232 y la Sección 301, dará lugar a unos ingresos por aranceles prácticamente sin cambios en 2026", añadió.

El anuncio busca transmitir estabilidad tras la decisión judicial que limitó las facultades presidenciales para imponer aranceles en situaciones de emergencia nacional.

Según el Tesoro, las medidas alternativas garantizan que la política comercial de Estados Unidos continúe generando ingresos relevantes sin alterar de manera significativa el panorama fiscal de 2026.

La declaración refuerza la idea de que, aunque el fallo de la Corte Suprema representa un revés para la estrategia arancelaria de la administración Trump, existen mecanismos legales que aseguran continuidad en la recaudación.

Corte Suprema de Estados Unidos limita los aranceles de Trump

La Suprema Corte de Estados Unidos dio un revés a la política arancelaria de Donald Trump al declarar ilegales los aranceles globales impuestos unilateralmente por su administración. Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal resolvió que el presidente excedió sus facultades al aplicar tarifas que impactaron el comercio internacional.

El fallo establece que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga al presidente la capacidad de imponer aranceles de manera unilateral. En consecuencia, se refuerza el papel del Congreso como órgano responsable de definir la política comercial del país.

Los jueces argumentaron que permitir al presidente aplicar aranceles sin supervisión legislativa representaría un riesgo para el equilibrio de poderes y para la estabilidad del comercio internacional.

Durante su administración, Trump utilizó los aranceles como una herramienta política y económica, imponiendo tarifas a países como Brasil, India, México y la Unión Europea. Su estrategia buscaba presionar a socios comerciales y reforzar su discurso nacionalista de “America First”. Sin embargo, las medidas fueron cuestionadas por empresarios y gobiernos extranjeros, que las consideraron ilegales y dañinas para el comercio global.

El fallo de la Suprema Corte responde a demandas presentadas por pequeñas empresas y asociaciones comerciales que denunciaron el impacto negativo de los aranceles en sus operaciones.