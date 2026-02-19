Gana 500 pesos al mes en Cetes invirtiendo desde febrero

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) pueden ser una alternativa atractiva. Estos instrumentos de deuda gubernamental están respaldados por el Gobierno de México y sus tasas se determinan mediante subastas del Banco de México, lo que los convierte en una de las opciones de inversión más estables del país.

Con datos actualizados a febrero de 2026, los Cetes ofrecen aproximadamente las siguientes tasas anuales:

28 días: alrededor de 6.95 por ciento 91 días: cerca de 7.03 por ciento 182 días: aproximadamente 7.15 por ciento 364 días: alrededor de 7.37 por ciento

Estas cifras pueden variar ligeramente cada semana según las subastas oficiales, pero sirven como referencia para calcular rendimientos aproximados.

¿Cuánto necesitas invertir para ganar 500 pesos al mes?

Para estimar cuánto capital necesitas, tomemos como base una tasa anual promedio de 7 por ciento. Si la dividimos entre 12 meses, obtenemos un rendimiento mensual aproximado de:

Necesitarías invertir aproximadamente 86 mil a 90 mil pesos para generar cerca de 500 pesos mensuales brutos con una tasa cercana al 7 por ciento anual.

Es importante aclarar que los Cetes no pagan intereses cada mes como una cuenta de ahorro tradicional. El rendimiento se entrega al vencimiento del instrumento (28, 91, 182 o 364 días). Para simular ingresos mensuales, muchos inversionistas aplican una estrategia llamada “escalonamiento”, que consiste en dividir el capital en varias inversiones con vencimientos distintos, de modo que cada mes se libere una parte con intereses.

También debes considerar la retención de ISR sobre los rendimientos. Aunque la retención es baja, el ingreso neto puede ser ligeramente menor a los 500 pesos estimados. Si quieres asegurarte de alcanzar la meta después de impuestos, puedes invertir un poco más, por ejemplo 90 mil pesos.

Estrategia inteligente para empezar desde este febrero

Si ya cuentas con el capital necesario, puedes invertirlo directamente en Cetes a 28 o 91 días mediante la plataforma oficial Cetesdirecto, que permite abrir una cuenta sin intermediarios y con montos mínimos accesibles.

Si aún no tienes el monto completo, puedes construirlo poco a poco. Por ejemplo, si ahorras 5 mil pesos mensuales, en menos de dos años podrías reunir el capital necesario para comenzar a generar esos 500 pesos mensuales en intereses.

Otra opción es reinvertir automáticamente los rendimientos. Aunque al inicio el ingreso mensual será pequeño, el efecto compuesto hará que tus ganancias crezcan con el tiempo.

En febrero de 2026, con tasas cercanas al 7 por ciento, los Cetes siguen siendo una herramienta sólida para metas financieras realistas. No prometen rendimientos espectaculares, pero sí estabilidad, previsibilidad y bajo riesgo.

Con disciplina y una estrategia clara, generar 500 pesos al mes en ingresos pasivos es totalmente posible utilizando este instrumento gubernamental.