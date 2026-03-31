¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 31 de marzo de 2026

El peso mexicano avanza en la jornada del martes y corta su racha negativa, con lo que el precio del dólar hoy 31 de marzo de 2026 cotiza en $17.98 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.70% frente al precio de referencia del lunes. Aún así, en todo marzo sumaba una depreciación del 4.5%, con lo que se encamina a culminar su peor desempeño mensual desde agosto de 2024, debido a persistentes preocupaciones sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía y la inflación global.

Dólar hoy a peso mexicano del 31 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 31 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.10 pesos a la compra y 18.24 pesos a la venta.

- 17.10 pesos a la compra y 18.24 pesos a la venta. Banamex - 17.40 pesos a la compra y 18.45 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 18.45 pesos a la venta. Banorte - 16.85 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 16.85 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.10 pesos a la compra y 19.60 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:30 horas

Con información de Reuters

vjcm