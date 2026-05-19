CBX espera hasta 4.2 millones de pasajeros pese a crisis aérea global

El Cross Border Xpress (CBX), el puente binacional que conecta el Aeropuerto Internacional de Tijuana con San Diego, proyecta cerrar el año con un flujo de entre 4.1 y 4.2 millones de pasajeros a pesar de los desafíos que enfrenta el sector aéreo a nivel global, derivado del alza al combustible por la guerra en Oriente Medio.

En entrevista con Excélsior, Eduardo Schutte, director comercial de CBX, reconoció que el inicio de año no fue positivo pues en el primer cuatrimestre se tuvo una contracción de 11% al pasar de 1.3 millones a 1.1 millones de pasajeros debido a la disminución de viajeros estadunideses que evitaron venir al país tras los acontecimientos del 22 de febrero o Domingo Negro, cuando se generó la captura del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los acontecimientos del 22 de febrero tuvieron un impacto inmediato en el volumen de viajeros americanos, residentes de California que viajan a México a ciudades coloniales y playas. Este segmento sí se contrajo. El mexicano que vive en California es un mercado más resiliente y sigue viajando mucho al país, sin embargo, lo que sí ha estado afortunadamente muy fuerte para nosotros en lo que va del año es el turista mexicano que va a California y lo atribuyo al tipo de cambio lo que hace que las vacaciones fuera del país sean más atractivas”.

Eduardo Schutte, director comercial de CBX. Alejandro Aguilar

Sin embargo, auguró que el segundo semestre tendrá una mejor posición debido a las vacaciones de verano, así como por la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

Para las semanas del mundial sí estamos viendo un ritmo de compra mayor al que teníamos en el mismo periodo del año pasado. El verano coincide con el mundial y tenemos buenas perspectivas. Nosotros estamos aprovechando y buscando estimular al mercado de mexicanos que visiten California. Hay una serie de eventos deportivos, eventos artísticos, conciertos, etcétera, pues que son obviamente generadores de demanda que es donde estamos capitalizando”.

Estrategias

El directivo explicó que durante el primer trimestre hubo muchos mexicanos que cruzaron por el CBX para ir a Coachella y para las vacaciones de verano ya se ve un incremento de entre 10 y 15% respecto del año pasado.

Especial

Son incrementos importantes producto de ajustes que hemos hecho a nuestros precios y productos como el de compra anticipada en el que, si el pasajero compra su boleto del CBX con 30 días de anticipación o más se le regala una cobertura de gastos médicos para que estén cubiertos durante su estancia en Estados Unidos con telemedicina, repatriación, etcétera”.

Mencionó que para los pasajeros que van a California también se tiene una alianza con el parque temático SeaWorld para que puedan comprar sus boletos a través de CBX, pero con un valor agregado de un crédito para alimentos y bebidas.