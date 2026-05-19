¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 19 de mayo de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este martes, presionado principalmente por el fortalecimiento global del dólar. La incertidumbre geopolítica internacional y las expectativas económicas han llevado a los inversores a reducir sus posiciones de riesgo, impactando directamente en el tipo de cambio.

Al inicio de la jornada, la moneda mexicana cotizaba en 17.36 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.57% frente al precio de referencia del lunes.

¿Por qué se deprecia el peso mexicano hoy?

La caída de la divisa mexicana no es un evento aislado, sino el resultado de la combinación de dos factores macroeconómicos y geopolíticos clave:

Incertidumbre en Medio Oriente

La atención de los mercados está fuertemente centrada en los recientes titulares diplomáticos. Analistas de ING señalan que los inversores están a la espera de señales claras sobre un posible acuerdo de paz. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que hay "muy buenas posibilidades" de limitar el programa nuclear de Irán, los informes recientes desde Teherán sugieren que su propuesta actual tiene pocos cambios respecto a la oferta que Washington ya había rechazado.

Política monetaria de Estados Unidos

El rumbo de las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sigue generando cautela. El fortalecimiento generalizado del billete verde refleja la preferencia de los inversores por activos refugio ante la falta de claridad sobre los próximos movimientos en las tasas de interés.Niveles técnicos del tipo de cambio: Soporte y Resistencia

Para los operadores e inversores que siguen de cerca el análisis técnico, Monex Grupo Financiero ha establecido los siguientes parámetros clave para el comportamiento del par peso-dólar en el corto plazo:

Nivel de Soporte: 17.26 pesos por dólar.

17.26 pesos por dólar. Nivel de Resistencia: 17.38 pesos por dólar.

Mantenerse por encima o por debajo de estos márgenes podría dictar la tendencia de la moneda mexicana para el resto de la semana.

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 19 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.55 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta.

- 16.55 pesos a la compra y 17.68 pesos a la venta. Banamex - 16.87 pesos a la compra y 17.83 pesos a la venta.

- 16.87 pesos a la compra y 17.83 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.65 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:25 horas

Con información de Reuters

vjcm