Acuerdo con la Unión Europea impulsará manufacturas y productos agropecuarios

México y la Unión Europea firmarán un renovado acuerdo comercial que permitirá que manufacturas y productos agropecuarios mexicanos ingresen a territorio europeo sin aranceles, informó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía.

En entrevista con Negocios en Imagen, el funcionario señaló que se trata de un paso relevante para el comercio internacional de México, ya que ampliará el acceso de productos nacionales a uno de los mercados más importantes del mundo.

Gutiérrez explicó que cinco sectores serán los más beneficiados por este acuerdo, aunque no precisó cuáles. También adelantó que la Secretaría de Economía implementará incentivos para grandes empresas y pymes, entre ellos la agilización de trámites y el acompañamiento durante los procesos de exportación.

El subsecretario también se refirió al anuncio de General Motors de producir en México dos de sus modelos más vendidos en el país. Indicó que esta decisión se alinea con los objetivos del Plan México y anticipó que otras industrias podrían adoptar cambios similares de manera gradual.